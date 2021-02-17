"І навіть коли": Винник приятно удивил песней о любви

"Эта композиция – одна из тех, текст которой говорит сам за себя. Ведь там есть такие слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…", - комментирует Винник.

Музыкант также отметил, что спродюсированная песня в классической манере и стилистике МЕРІ: никакой электроники, только живые инструменты.

Несмотря на то, что в репертуаре львовян уже есть песня, которая в свое время стала гимном празднования Дня Валентина, - "Kiss на біс", однако музыканты считают, что не бывает слишком много песен о любви. Поэтому для всех ценителей настоящей украинской музыки – романтическая и немного печальная "І навіть коли".

Віктор Винник і МЕРІ - І навіть коли