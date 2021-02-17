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"І навіть коли": Винник приятно удивил песней о любви

Новина українською → Львов, Среда 17 февраля 2021 15:44
"І навіть коли": Винник приятно удивил песней о любви Виктор Винник (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Популярный украинский певец Виктор Винник и его группа МЕРІ не устают радовать поклонников новыми песнями.

На днях артист презентовал новую версию трека "І навіть коли", который посвящен всем влюбленным.

"Эта композиция – одна из тех, текст которой говорит сам за себя. Ведь там есть такие слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…", - комментирует Винник.

Музыкант также отметил, что спродюсированная песня в классической манере и стилистике МЕРІ: никакой электроники, только живые инструменты.

Несмотря на то, что в репертуаре львовян уже есть песня, которая в свое время стала гимном празднования Дня Валентина, - "Kiss на біс", однако музыканты считают, что не бывает слишком много песен о любви. Поэтому для всех ценителей настоящей украинской музыки – романтическая и немного печальная "І навіть коли".

Віктор Винник і МЕРІ - І навіть коли

Ранее Виктор Винник и МЕРІ сняли клип на известный шлягер 20-х годов.

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