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"І навіть коли": Винник приємно здивував піснею про кохання

Новость на русском → Львів, Середа 17 лютого 2021 15:44
"І навіть коли": Винник приємно здивував піснею про кохання Віктор Винник (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Популярний український співак Віктор Винник і його гурт МЕРІ не втомлюються радувати прихильників новими піснями.

Днями артист презентував нову версію треку "І навіть коли", який присвячено усім закоханим.

"Ця композиція – одна із тих, текст якої говорить сам за себе. Адже там є такі слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…", - коментує Винник.

Музикант також зауважив, що пісня спродюсована у класичній манері і стилістиці МЕРІ: жодної електроніки, тільки живі інструменти.

Незважаючи на те, що у репертуарі львів'ян вже є пісня, яка свого часу стала гімном святкування Дня Валентина, - "Kiss на біс", однак музиканти вважають, що не буває забагато пісень про кохання. Тому для усіх поціновувачів справжньої української музики – романтична і дещо сумна "І навіть коли".

Віктор Винник і МЕРІ - І навіть коли

Раніше Віктор Винник і МЕРІ відзняли кліп на відомий шлягер 20-х років.

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