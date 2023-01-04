І нашим, і вашим: Меладзе виправдався за слова "Героям Слава" під час свого концерту

Валерій Меладзе дав задню

На одному з корпоративів у Дубай, де виступав Меладзе, чоловік підйшов до нього зняти спільне відео, після викрикнув "Слава Україні". Знаменитість відповів "Героям Слава", піднявши догори келих вина. Публіка та аудиторія соціальних мереж була в захваті.

Натомість диктаторське керівництво Росії розцінили цей вчинок як зраду, та деякі члени держдуми почали вимагати позбавити Меладзе російського громадянства.

Це, вочевидь, дещо збентежило виконавця, тому він вирішив "пояснити" свої слова.

"Так вже вийшло, що улюблені мною народи перебувають в конфлікті, в якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився, і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", - написав він.

Валерій Мелазде виправдався за слова "Героям Слава" (фото: instagram.com/meladzevalerian)

Позиція Меладзе розізлила його українських колег по шоу-бізнесу.

Зокрема шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч у своєму Instagram засудив "с*кливу" позицію співака.

"Бути Валєрою Меладзе, це називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра - най*сиклівіший грузин, якого я знаю", - сказав Анатоліч.

Що каже Меладзе про війну в Україні

24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив "припинити це, і сісти за стіл перемовин". Втім, хто проти кого розв'язав війну, він так і не сказав.

Та попри це він продовжив виступати на території Росії, вже запланувавши тури на 2023 рік.

Скриншоти: meladze.ru