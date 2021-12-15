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"И актеры, и работодатели тоже": знаменитая актриса Лариса Руснак впервые рассказала о сексуальных домогательствах

Автор: Владимир Костырин

Актриса театра и кино, народная артистка Украины Лариса Руснак призналась, что неоднократно страдала от сексуальных домогательств и непристойных шуток в свой адрес на работе.

Об этом актриса рассказала в интервью Youtube-каналу "Титры".

"Конечно, было (случаи домогательств, - ред.). Я давно живу. И актеры, и работодатели тоже. Если человек переходит рамки, я сразу категорична. Я не боюсь обидеть человека, я просто говорю: "отойди на метр и не подходи"", - призналась Лариса Руснак.

Знаменитость добавила, что в таких случаях она очень категорична, когда сталкивалась с подобными "ухаживаниями".

"И, возможно, это проблема не этого человека. Он почувствовал, что может что-то, что-то приятное делает. Хотя это его мир, не мой. Я его не воспринимаю", - сказала актриса.

Актриса Лариса Руснак рассказала о непристойных предложениях (фото: скриншот с видео)

В интервью она также добавила, что раньше из-за постоянной занятости почти не было места для любви. Сегодня же ее сердце свободно.

"Я не влюблена сейчас, и мне очень жаль. Я пробежала всю жизнь, все время была занята. Я бы очень хотела быть любимой. Если у меня были отношения, то я неправильно вела себя. Сразу хотела все, верила в недостижимый мир любви. А не все были готовы", - подчеркнула 59-летняя актриса.

Кстати, Лариса Руснак - украинская актриса театра, кино и дубляжа, ведущий мастер сцены Киевского драмтеатра им. И. Франко, народная артистка Украины, с 2001 по 2019 годы ведущая программы "Лото Забава". В прошлом году была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Видео: актриса Лариса Руснак рассказала о домогательствах

Напомним, недавно знаменитая певица Оля Полякова призналась, почему раньше не говорила о домогательствах Меладзе.

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