Хьюстон, у нас проблемы: Джо Байден снова оконфузился

"Я ищу свою маску. У меня проблема", - сказал Байден людям.

Отметим, что жена политика 69-летняя Джилл Байден во всю помогала мужу найти куда-то вдруг исчезнувшую маску.

Байден искал маску на трибуне, в папке, но наконец-то ее нашел в кармане брюк и радостно воскликнул.

Президент США снова рассмешил американцев

Напомним, что спустя сто дней после прихода к власти новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики. Байден отмечал, что видит первые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.