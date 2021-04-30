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Хьюстон, у нас проблемы: Джо Байден снова оконфузился

Автор: Людмила Жукова

Президент США Джо Байден снова оконфузился. Это произошло на официальном выступлении главы Америки в штате Джорджия. Дело в том, что политик потерял защитную маску и очень долго пытался ее найти.

Видео опубликовано на YouTube.

"Я ищу свою маску. У меня проблема", - сказал Байден людям.

Отметим, что жена политика 69-летняя Джилл Байден во всю помогала мужу найти куда-то вдруг исчезнувшую маску.

Байден искал маску на трибуне, в папке, но наконец-то ее нашел в кармане брюк и радостно воскликнул.

Президент США снова рассмешил американцев

Напомним, что спустя сто дней после прихода к власти новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики. Байден отмечал, что видит первые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Как мы писали ранее, в США отменили масочный режим для COVID-вакцинированных.

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