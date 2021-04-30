RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Х'юстон, у нас проблеми: Джо Байден знову осоромився

Автор: Людмила Жукова

Президент США Джо Байден знову осоромився. Це сталося на офіційному виступі глави Америки в штаті Джорджія. Справа в тому, що політик втратив захисну маску і дуже довго намагався її знайти.

Відео опубліковано на YouTube.

"Я шукаю свою маску. У мене проблема", - сказав Байден людям.

Відзначимо, що дружина політика 69-річна Джилл Байден допомагала чоловікові знайти маску, яка кудись раптом зникла.

Байден шукав маску на трибуні, в папці, але нарешті її знайшов у кишені штанів і радісно вигукнув.

Президент США знову розсмішив американців

Нагадаємо, що через сто днів після приходу до влади новій адміністрації вдалося відновити віру в демократію і почати процес відновлення економіки. Байден зазначав, що бачить перші результати, в першу чергу в області вакцинації і боротьби з пандемією коронавірусу. За словами Байдена, за перші сто днів його президентства американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Як ми писали раніше, в США скасували масочний режим для COVID-вакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф Байден