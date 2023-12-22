Hyperloop One закривають? Що не так з омріяним проектом Маска

Заснування компанії

Hyperloop One - американська компанія, що розробляла футуристичні високошвидкісні пасажирські потяги.

Концепція Hyperloop була опублікована підприємцем і мільярдером Ілоном Маском в серпні 2013 року. Вона базувалась на створенні високошвидкісного пасажирського потяга у вакуумній трубі, який повинен був досягати швидкості понад 1000 кілометрів на годину.

Для розвитку транспортної технології та подальших випробувань неподалік Лас-Вегаса було збудовано невеликий тестовий трек.

Після того, як у проект інвестувала компанія Virgin Річарда Бренсона, компанія взяла назву Virgin Hyperloop One.

Центральна рейка потенційного потяга (фото: Wikipedia)

Розвиток проекту

У травні 2016 компанія запустила конкурс проектів потенційних майбутніх маршрутів вакуумного потяга під назвою Hyperloop One Global Challenge. У півфіналі було розглянуто 35 маршрутів.

11 травня 2016 у пустелі штату Невада було проведено перше успішне випробування Hyperloop, а вже у вересні того ж року - оприлюднено перелік з десяти маршрутів (у п'ятьох країнах), де в перспективі могли б з'явитися високошвидкісні вакуумні траси.

Йшлося про США, Канаду, Мексику, Велику Британію та Індію.

22 лютого 2018 року тодішній міністр інфраструктури України заявив про заснування Центру транспортних інновацій HypeUA, який мав створити тестовий майданчик для реалізації проекту Hyperloop на теренах нашої держави.

Після президентських виборів 2019 року розробку системи Hyperloop в Україні припинили.

8 листопада 2020 Virgin Hyperloop здійснив першу в історії подорож із пасажирами в пустелі Невади.

Згідно з даними порталу PitchBook, з моменту свого заснування у 2014 році стартап зібрав понад 450 млн доларів.

Колись цей знак пізнавали всі (фото: Wikipedia)

Занепад Hyperloop

У лютому 2022 року компанія відмовилася від планів щодо перевезення пасажирів і натомість зосередилася на вантажних перевезеннях.

Після цього Virgin зняла свій бренд з назви компанії.

Видання Bloomberg зазначає, що на початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб. Офіс у Лос-Анджелесі було закрито.

Решті співробітників, яким доручили нагляд за продажем активів, повідомили, що їхня робота завершиться 31 грудня.

Уточнюється, нібито контрольним пакетом акцій володіє нині дубайський конгломерат DP World (який підтримував Hyperloop One з 2016 року). Ймовірно, саме йому можуть передати залишок інтелектуальної власності стартапу.

"Індустрія, що зароджувалася, спіткнулася. І Hyperloop One так і не виграла контракт на будівництво гіперлупа. Компанія також привернула до себе багато уваги з неправильних причин", - додали у публікації.

Йдеться, зокрема, про низку скандалів, до яких були причетні керівники й співзасновники компанії.