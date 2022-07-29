Хворост к чаю буквально из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Хрустящий хворост - одно из самых простых вариантов угощения, которое придется по вкусу всем членам вашей семьи.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
К муке добавьте щепотку соли и сливки. Замесите мягкое нелипкое тесто. Накройте тесто миской или пищевой пленкой и дайте тесту отдохнуть 10-15 минут.
Тонко раскатайте тесто. Нарежьте его на ромбики. Сделайте надрез по центру каждого ромбика.
Разогрейте растительное масло. Обжарьте с каждой стороны до румяности.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой.
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