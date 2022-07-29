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Хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт

Скріншот відео: хмиз до чаю
Автор: Світлана Мащенко

Хрусткий хмиз - одне з найпростіших варіантів частування, яке припаде до смаку всім членам вашої родини.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Вершки - 100 г
  • Борошно - 130 г + для роботи з тістом
  • Сіль - щіпка
  • Цукрова пудра
  • Рослинна олію.

Покрокове приготування

До борошна додайте дрібку солі і вершки. Замісіть м'яке нелипке тісто. Накрийте тісто мискою або харчовою плівкою і дайте тісту відпочити 10-15 хвилин.

Тонко розкачайте тісто. Наріжте його на ромбики. Зробіть надріз по центру кожного ромбика.

Розігрійте рослинну олію. Обсмажте з кожного боку до рум'яності.

Викладіть на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир. Посипте цукровою пудрою.

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