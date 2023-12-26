Хвороба "оленя-зомбі" може перейти на людей? Що відомо про страшну інфекцію

У США зафіксували новий випадок так званої "хвороби оленів-зомбі", виявлений у Єллоустонському національному парку. І тепер виникають побоювання, що смертельна хвороба може перейти до людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Що відомо про страшну хворобу

Хвороба називається CWD. Вона викликає захворювання головного мозку, науково зване хронічною виснажливою хворобою (ХІБ), отримало свою назву тому, що пріони змінюють мозок і нервову систему. Тварини пускають слину, виглядають млявими та виснаженими та з порожнім поглядом.

Також у результаті звірі швидко втрачають вагу та координацію та стають агресивними.

Хвороба поширилася серед оленячих, включаючи оленів, північних оленів, карибу, лосів. На цей час не існує лікування або вакцини, здатної запобігти цьому.

У жовтні 2023 року у найвідомішому національному парку США зафіксували перше захворювання.

"Цей випадок привертає загальну увагу до CWD, чого раніше не було - і це, за іронією долі, добре", - сказав доктор Томас Рофф, колишній керівник відділу охорони здоров'я тварин Служби рибальства та дикої природи.

За його словами, це хвороба, яка має величезні екологічні наслідки»

"Ми маємо справу з хворобою, яка незмінно є смертельною, невиліковною і дуже заразною, і немає легкого способу її викоренити", - каже лікар.

Він зазначив, що оленів споживають інші звірі, які також можуть заразитися.

Деякі вчені стурбовані тим, що CWD у оленів може заразити худобу, птахів і, можливо, людей.

Один експерт вказав на спалах у Великобританії ГЕКРС, широко відомий як коров'ячий сказ, як на побічну подію в минулому.