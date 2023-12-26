Болезнь "оленя-зомби" может перейти на людей? Что известно о страшной инфекции

В США зафиксировали новый случай так называемой "болезни оленей-зомби", обнаруженный в Йеллоустонском национальном парке. И теперь возникают опасения, что смертельная болезнь может перейти к людям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Что известно о страшной болезни

Болезнь называется CWD. Она вызывает заболевание головного мозга, научно называемое хронической истощающей болезнью (ХИБ), получило свое название потому, что прионы изменяют мозг и нервную систему. Животные пускают слюни, выглядят вялыми и истощенными и с пустым взглядом.

Также в результате звери быстро теряют вес и координацию и становятся агрессивными.

Болезнь распространилась среди оленьих, включая оленей, северных оленей, карибу, лосей. На данный момент не существует лечения или вакцины, способной предотвратить это.

В октябре 2023 года в самом известном национальном парке США зафиксировали первое заболевание.

"Этот случай привлекает всеобщее внимание к CWD, чего раньше не было – и это, по иронии судьбы, хорошо", – сказал доктор Томас Рофф, бывший руководитель отдела охраны здоровья животных Службы рыболовства и дикой природы.

По его словам, это болезнь, которая имеет огромные экологические последствия»

"Мы имеем дело с болезнью, которая неизменно является смертельной, неизлечимой и очень заразной, и нет легкого способа ее искоренить", - говорит доктор.

Он отметил, что оленей потребляют другие звери, которые тоже могут заразиться.

Некоторые ученые обеспокоены тем, что CWD у оленей может заразить домашний скот, птиц и, возможно, людей.

Один эксперт указал на вспышку в Великобритании ГЭКРС, широко известную как коровье бешенство, как на побочное событие в прошлом.