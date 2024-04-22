"Хвилююся за нього". Олена Кравець розповіла про останнє листування із Зеленським

Деталі

Відомо, що до повномасштабного вторгнення РФ сім'ї Кравець і Зеленських підтримували тісні стосунки, проте велика війна змінила все.

Тепер вони дуже рідко зустрічаються. Незважаючи на це, Олена зізналася, що дуже переживає за друзів, оскільки вони залишаються для неї близькими людьми.

"Я хвилююся за нього, як за дуже близьку і важливу мені людину. Майже так само, як і за чоловіка. Я хвилююся, бо це дуже рідна моєму серцеві людина, як і вся їхня родина. Той факт, що ми зараз менше бачимося, – він накладає відбиток, звичайно. Не те, що не менше бачимося, а ми не бачимося взагалі", - поділилася акторка.

Розповіла вона також і про зміни, які помітила у президентові. Зокрема, у зовнішньому вигляді і голосі.

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, в зовнішньому вигляді, я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати, які важливі рішення приймати. Іноді мені здається, що це якийсь сон", - сказала акторка.

Нині родина практично не підтримує зв’язок. Однак нещодавно зірка зустрілася з Оленою Зеленською.

"У мене немає із нею контактів, тому що це безпека, і я це розумію. Нещодавно така була вдача побачитись, дуже швидко. Моя донька вела подкаст про ментальне здоров'я, Олена Зеленська була запрошеною гостею. Я, користуючись цією нагодою, просто приїхала на знімання обійнятися", - пригадала Кравець.

Також вона додала, що іноді може навіть написати повідомлення главі держави. Востаннє це було в день народження його дружини.

Олена в листуванні із Зеленським привітала першу леді і попросила президента передати коханій її слова.

"Я вітала дружину Олену з днем народження і просила, щоб він передав. Відповів: "Дяк, все передам", - розповіла вона.