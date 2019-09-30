Только хирургия: Комаровский ответил на важный вопрос о детской болезни

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал дельный совет родителям

Доктор Комаровский рассказал, можно ли убрать шрамы, которые остаются после того, как ребенок перенес ветрянку. Об этом именитый педиатр рассказал на своем личном сайте.

К Евгению Комаровскому обратились родители с проблемой, что на лице дочери остались заметные оспины после перенесения инфекционной болезни.

И хотя болезнь является неопасной для жизни детей, Комаровский настоятельно рекомендует делать от нее прививки. Поскольку шрамы - это серьезный побочный эффект, который может негативно отразиться на дальнейшей жизни ребенка.

Комаровский рассказал, как убрать шрамы от ветрянки (фото: pixabay.com)

"Отчего-то те, кто ходит (или чьи дети ходят) после ветрянки в шрамах, считают, что вакцинировать надо, а те, кому повезло, и отметин не осталось, с ними не соглашаются", - утверждает педиатр.

По словам педиатра, если у ребенка на лице остался заметный шрам, в этом поможет лишь косметическая хирургия.

"Но если вы надеетесь, что можно этот шрамик чем-то помазать, и он сам исчезнет, то такого, к сожалению, не бывает. Даже в ХХІ веке", - пишет специалист.