Коли не вистачає мами і тата: Комаровський розповів про найкорисніше заняття

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський підказав батькам, як урізноманітнити дозвілля з дитиною

Доктор Комаровський розповів про дуже цікаве і корисне заняття, за яким із задоволенням можуть проводити час, як батьки, так і діти. Педіатр на своєму персональному сайті розповів про переваги занять ліпленням з малюками.

За словами Євгена Комаровського, найголовнішою проблемою сучасних дітей є те, що їм не вистачає мами і тата. А спільні посиденьки за ліпленням допоможуть вам провести час із задоволенням і користю.

Комаровський розповів про користь занять ліпленням (фото: pixabay.com)

"Разом щось робити руками - це просто чудово", - каже педіатр.

Комаровський порадив звернути увагу на сучасні маси для ліплення, які вигідно відрізняються від "доісторичного" пластиліну.

Ці маси складаються з борошна, води і солі і не представляють небезпеки. Крім того вони легко відмиваються від поверхонь і відпираються від одягу.

Комаровський розповів про користь занять ліпленням (фото: pixabay.com)

"Це шикарний спосіб спілкування з дитиною. Розповідати дитині про все хороше, що ви бачите в навколишньому середовищі. Вивчати такі явища, як форма, колір", - резюмував Комаровський.