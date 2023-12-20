"Хв*йда" Путіна": невідомі залишили промовистий напис на будинку Повалій під Києвом

Будинок Таїсії Повалій, що під Києвом, невідомі розфарбували криваво-червоною фарбою, залишивши промовистий напис - "хв*йда" Путіна". Зараз елітне житло співачки-зрадниці пустує, а от вона жаліється російським пропагандистам, що у Москві змушена орендувати квартиру, бо не може собі дозволити купити дім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Інформатор.

Що відомо про покинутий маєток співачки-путіністки

Таїсія Повалій відкрито підтримує кремлівську агресію проти України, виступає на воєнних парадах Путіна та всіляко просуває російські наративи. Разом з чоловіком продюсером Ігорем Ліхутою вона втекла до Москви на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сімейний особняк зіркової родини, що на столичній Петропавлівській Борщагівці, по документах належить її мамі Ніні Гирявець. А її син, який по віку підлягає під мобілізацію, зараз ніжиться в Іспанії, де в родини дві вілли на узбережжі Середземного моря.

Перебравшись у Москву сама ж співачка ходить на російські канали й жаліється, що у столиці країни-агресорки їй доводиться орендувати житло, бо на купівлю будинку у них не вистачає грошей.

Водночас триповерховий будинок під Києвом стоїть пусткою. Колись артистка тут облаштувала затишне сімейне гніздечко. Одне крило було призначене для матері, друге - для Повалій з Ліхутою.

Інтер'єри будинку Повалій під Києвом (фото: із відкритих джерел)

Свого часу Таїса відреставрувала будинок. Він мав виражені ознаки грецького стилю: біло-блакитне оздоблення, старовинні амфори. Житло має 450 кв. м, а також 24 сотки прилеглої землі.

У будинку є камінний зал, їдальня, фітнес-центр, солярій, міністудія звукозапису та імпровізований музей подарунків від фанатів.

Так колись виглядав будинок Таїсії Повалій під Києвом (фото: із відкритих джерел)