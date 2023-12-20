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"Хв*йда" Путина": неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под Киевом

Среда 20 декабря 2023 21:38
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"Хв*йда" Путина": неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под Киевом Неизвестные раскрасили дом Повалий (коллаж: РБК-Украина, в коллаже использовали фото "Інформатора")
Автор: Василина Копытко

Дом Таисии Повалий, что под Киевом, неизвестные раскрасили кроваво-красной краской, оставив красноречивую надпись - "хв*йда" Путина". Сейчас элитное жилье певицы-предательницы стоит без жильцов, а вот она жалуется российским пропагандистам, что в Москве вынуждена арендовать квартиру, потому что не может себе позволить купить дом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания "Інформатор".

Что известно о заброшенном имении певицы-путенистки

Таисия Повалий открыто поддерживает кремлевскую агрессию против Украины, выступает на военных парадах Путина и всячески продвигает российские нарративы. Вместе с мужем продюсером Игорем Лихутой она сбежала в Москву в начале полномасштабного вторжения РФ.

Семейный особняк звездной семьи на столичной Петропавловской Борщаговке по документам принадлежит ее маме Нине Гирявец. А ее сын, по возрасту подлежащий мобилизации, сейчас нежится в Испании, где у семьи две виллы на побережье Средиземного моря.

Перебравшись в Москву, сама же певица ходит на российские каналы и жалуется, что в столице страны-агрессорки ей приходится арендовать жилье, потому что на покупку дома у них не хватает денег.

В то же время трехэтажный дом под Киевом стоит без жильцов. Когда-то артистка здесь обустроила уютное семейное гнездышко. Одно крыло было предназначено для матери, второе - для Повалий с Лихутой.

&quot;Хв*йда&quot; Путина&quot;: неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под Киевом&quot;Хв*йда&quot; Путина&quot;: неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под Киевом&quot;Хв*йда&quot; Путина&quot;: неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под КиевомИнтерьеры дома Повалий под Киевом (фото: из открытых источников)

В свое время Таиса отреставрировала здание. Дом имел выраженные черты греческого стиля: бело-голубое отделку, старинные амфоры. Жилье имеет 450 кв. м, а также 24 сотки близлежащей земли.

В доме есть каминный зал, столовая, фитнес-центр, солярий, министудия звукозаписи и импровизированный музей подарков от фанатов.

&quot;Хв*йда&quot; Путина&quot;: неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под Киевом&quot;Хв*йда&quot; Путина&quot;: неизвестные оставили красноречивую надпись на доме Повалий под КиевомТак когда-то выглядел дом Таисии Повалий под Киевом (фото: из открытых источников)

Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий получила гражданство РФ, об этом заявил известный блогер.

Читайте также о том, что Таисия Повалий "отпраздновала" с оккупантами "освобождение Луганска от фашистов".

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