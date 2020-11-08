Так только хуже: вирусолог высказалась о возможности "карантина выходного дня" в Украине

В Украине активно обсуждается вероятность введения "карантина выходного дня". Это значит, что каждые выходные в Украине будет существенно ограничен график работы супермаркетов и отмену работы большинства ресторанов и кафе, театров, кинотеатров и других общественных учреждений. Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко высказалась о возможности карантина "выходного дня" в Украине.

По мнению врача, эффективность такого вида карантинных ограничений может оказаться сомнительной, передает Главред.

"Среди прочего "карантин выходного дня" предусматривает ограничение работы магазинов, супермаркетов и т. д. Например, Турция проходила через подобный опыт, и ничего хорошего из этого не вышло: подобные ограничения, наоборот, создали у населения ажиотаж, когда все бросились в магазины, создали столпотворение, толкотню и давку, гребли все подряд. Получается, что так только хуже. К тому же ограничения работы магазинов, а если еще и заберут выходные, создаст дополнительные проблемы для работающего населения — ему что, бросить работу и в течение рабочего дня отправиться делать закупки?" —отмечает врач.

Также вирусолог высказалась относительно идеи введения комендантского часа в Украине.

"Кроме того, пошли слухи о том, что в Украине подумывают ввести даже комендантский час. Однако эпидемический процесс в нашей стране уже на такой стадии, когда даже такая мера вряд ли поможет", — добавила она.

Медик подчеркивает, что единственным действительно важным правилом является правильное использование средств самозащиты.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как в Украине будет проходить локдаун. Он отметил, что болезнь развивается очень быстро и назвал цифру, при которой медицинской системе грозит коллапс.

Также мы рассказывали о том, какие карантинные ограничения планируют ввести в Украине с 14 ноября.