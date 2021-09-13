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Хуже медуз: в Азовском море начал размножаться опасный хищник

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Азовское море, Понедельник 13 сентября 2021 15:39
Хуже медуз: в Азовском море начал размножаться опасный хищник В Азовском море начал размножаться опасный хищник (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Азовском море ученые зафиксировали активное размножение опасного хищника - рапана, брюхоного моллюска. Эти создания сильно вредят морю и в ближайшее время может возникнуть проблема из-за их нашествия.

Об этом рассказал директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик в комментарии для "РИА Мелитополь".

Эксперт объяснил, что хищные рапаны сильно вредят Азовскому морю. В этом море нет природных врагов для этого моллюска (морских звездочек), а значит размножение будет идти быстро. Кроме того, в море резко будет сокращаться количество мидий, так как рапаны ими питаются.

"Медуз видят все, а рапаны на глубине, и их не видно. Они увеличиваются такими же объемами, как медуза, и питаются скафаркой (ракушка), мидиями. Это хищник. Их у нас очень много. И в качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу", - объяснил специалист.

Он отметил, что медузы периодически появляются, а потом исчезают, а вот рапаны могут через несколько лет привести к катастрофе.

"Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. А рапаны зимуют. И, думаю, что через пару лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов", - добавил Воловик.

Стоит отметить, что рапаны пользуются спросом у отдыхающих. У них специфический вкус, который сравнивают со вкусом осетрины или мяса кальмара.

Хуже медуз: в Азовском море начал размножаться опасный хищникОпасный хищный рапан - угроза для Азовского моря

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кирилловке показали "кисельное месиво" из медуз.

А также рассказывали о том, что ребенка парализовало после укуса клеща.

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Азовское море
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