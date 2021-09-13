Хуже медуз: в Азовском море начал размножаться опасный хищник

В Азовском море ученые зафиксировали активное размножение опасного хищника - рапана, брюхоного моллюска. Эти создания сильно вредят морю и в ближайшее время может возникнуть проблема из-за их нашествия.

Эксперт объяснил, что хищные рапаны сильно вредят Азовскому морю. В этом море нет природных врагов для этого моллюска (морских звездочек), а значит размножение будет идти быстро. Кроме того, в море резко будет сокращаться количество мидий, так как рапаны ими питаются.

"Медуз видят все, а рапаны на глубине, и их не видно. Они увеличиваются такими же объемами, как медуза, и питаются скафаркой (ракушка), мидиями. Это хищник. Их у нас очень много. И в качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу", - объяснил специалист.

Он отметил, что медузы периодически появляются, а потом исчезают, а вот рапаны могут через несколько лет привести к катастрофе.

"Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. А рапаны зимуют. И, думаю, что через пару лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов", - добавил Воловик.

Стоит отметить, что рапаны пользуются спросом у отдыхающих. У них специфический вкус, который сравнивают со вкусом осетрины или мяса кальмара.

Опасный хищный рапан - угроза для Азовского моря