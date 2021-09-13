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Гірше медуз: в Азовському морі почав розмножуватися небезпечний хижак

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Азовське море, Понеділок 13 вересня 2021 15:39
Гірше медуз: в Азовському морі почав розмножуватися небезпечний хижак В Азовському морі почав розмножуватися небезпечний хижак (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Азовському морі вчені зафіксували активне розмноження небезпечного хижака - рапана, черевоного молюска. Ці створення сильно шкодять морю і найближчим часом може виникнути проблема через їх навали.

Про це розповів директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик у коментарі для "РІА Мелітополь".

Експерт пояснив, що хижі рапани сильно шкодять Азовському морю. У цьому морі немає природних ворогів для цього молюска (морських зірочок), а значить розмноження буде йти швидко. Крім того, в морі різко буде скорочуватися кількість мідій, через те, що рапани ними харчуються.

"Медуз бачать всі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу", - пояснив фахівець.

Він зазначив, що медузи періодично з'являються, а потім зникають, а ось рапани можуть через кілька років привести до катастрофи.

"Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що через пару років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов", - додав Воловик.

Варто відзначити, що рапани мають попит у відпочивальників. У них специфічний смак, який порівнюють зі смаком осетрини або м'яса кальмара.

Гірше медуз: в Азовському морі почав розмножуватися небезпечний хижакНебезпечний хижий рапан - загроза для Азовського моря

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кирилівці показали "кисільне місиво" з медуз.

А також розповідали про те, що дитину паралізувало після укусу кліща.

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Азовское море
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