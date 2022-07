Худший человек в мире: 5 фактов о фильме, которые заставят вас пойти в кинотеатры

О чем Худший человек в мире

Лента норвежского режиссера Йоакима Триера рассказывает о девушке Юлии и беспорядках, которые происходят в ее личной жизни и карьере. У главной героини есть успешный парень, но сама она чувствует себя нереализованной.

Девушка на одной из вечеринок встречает другого молодого человека, и бросается в водоворот любви и новых отношений, надеясь наконец-то устроить личную жизнь.

Романтическая комедия умело изображает поколение миллениалов и в то же время ищет ответ на вопрос, как оно быть женщиной сегодня.

Почему Худший человек в мире - самая ожидаемая арт-премьера месяца

1. Фильм - номинант на 2 премии "Оскар"

В 2022 году Американская киноакадемия номинировала ленту на получение награды сразу в двух категориях: "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Кадр из фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)

2. Эта картина завершает трилогию Йоакима Триера Осло

Первые две ленты имели названия Реприза и Осло, 31 августа, и также рассказывали о молодых и креативных представителях норвежского общества.

Сюжетно фильмы не связаны, но объединяющим фактором для них столица Норвегии. Осло служит не только местом событий, но занимает важную роль в каждом фильме Триера - режиссер каждый раз признается в любви к родному городу.

Актеры и режиссер фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)

3. Главная актриса думала завершить карьеру

Исполнительница главной роли Ренате Рейнсве хотела завершить актерскую карьеру, но Йоаким Триер помешал этому.

Режиссер и актриса были знакомы раньше: она сыграла небольшую роль в его Осло, 31 августа. Тогда, 10 лет назад, у Рейнсве была всего одна реплика. В новом же проекте Триер сразу же предложил ей центрального персонажа.

Кадр из фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)

Кроме того, девушка была единственной претенденткой режиссера - других он даже не искал.

В конце концов, именно за эту роль актриса получила самую знаменитую награду - Приз Каннского кинофестиваля, где состоялась премьера.

Кадр из фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)

4. Новый карьерный поворот

Участие в фильме стало прорывом и для актера Андерса Даниэльсена Лье, который в фильме исполнил роль Акселя, парня главной героини. Актер играл в двух предыдущих картинах трилогии Осло, но до сих пор у него не было значительных ролей в крупных проектах, особенно за пределами Европы.

И вот после успеха Худшего человека в мире стало известно о его вовлечении в будущей ленте "Материнский инстинкт" с Джессикой Честейн и Энн Гетевей.

Кадр из фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)

5. Мировое признание

Картину Худший человек в мире тепло восприняли как кинокритики, так и зрители - этот фильм имеет высокие позиции в рейтингах популярных киноплатформ.

Так, романтическая комедия получила 7.9 баллов на IMDb, 90 баллов с отметкой Must see на Metacritic, 96% на Rotten Tomatoes (одобрительные рецензии от Daily Telegraph, Hollywood Reporter, The Guardian, Variety, indieWire).

Кадры из фильма Худший человек в мире (Arthouse Traffic)