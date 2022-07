Найгірша людина у світі: 5 фактів про фільм, які змусять вас піти в кінотеатри

Про що Найгірша людина у світі

Стрічка норвезького режисера Йоакіма Трієра розповідає про дівчину Юлію та безлад, які відбуваються в її особистому житті та кар'єрі. У головної героїні є успішний хлопець, проте сама вона почувається нереалізованою.

Дівчина на одній з вечірок зустрічає іншого молодого чоловіка, і кидається у вир кохання та нових стосунків, сподіваючись нарешті влаштувати особисте життя.

Романтична комедія вправно змальовує покоління міленіалів і водночас шукає відповідь на питання, як воно бути жінкою сьогодні.

Чому Найгірша людина у світі - найочікуваніша арт-прем'єра місяця

1. Фільм-номінант на 2 премії "Оскар"

У 2022 році Американська кіноакадемія номінувала стрічку на отримання нагороди відразу у двох категоріях: "Найкращий міжнародний фільм" та "Найкращий оригінальний сценарій".

Кадр з фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)

2. Ця картина завершує трилогію Йоакіма Трієра Осло

Перші дві стрічки мали назви Реприза та Осло, 31 серпня, і також розповідали про молодих та креативних представників норвезького товариства.

Сюжетно фільми не пов'язані, але об'єднуючим фактором для них столиця Норвегії. Осло служить не тільки місцем подій, але займає важливу роль в кожному фільмі Трієра - режисер щоразу ніби зізнається у коханні до рідного міста.

Актори та режисер фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)

3. Головна актриса думала завершити кар'єру

Виконавиця головної ролі Ренате Рейнсве хотіла завершити акторську кар'єру, але Йоакім Трієр завадив цьому.

Режисер і актриса були знайомі раніше: вона зіграла невелику роль в його Осло, 31 серпня. Тоді, 10 років тому, у Рейнсве була всього одна репліка. У новому ж проекті Трієр відразу ж запропонував їй центрального персонажа.

Кадр з фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)

Крім того, дівчина була єдиною претенденткою режисера - інших він навіть не шукав.

Зрештою, саме за цю роль актриса отримала найзнаменитішу нагороду - Приз Каннського кінофестивалю, де відбулася прем'єра.

Кадр з фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)

4. Новий кар'єрний поворот

Участь у фільмі стала проривом і для актора Андерса Даніельсена Льє, який у фільмі виконав роль Акселя, хлопця головної героїні. Актор грав у двох попередніх картинах трилогії Осло, але досі у нього не було значних ролей у великих проектах, особливо за межами Європи.

І ось після успіху Найгіршої людини у світі стало відомо про його залученість у майбутній стрічці "Материнський інстинкт" із Джессікою Честейн і Енн Гетевей.

Кадр з фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)

5. Світове визнання

Картину Найгірша людина у світі тепло сприйняли як кінокритики, так і глядачі - цей фільм має високі позиції в рейтингах популярних кіноплатформ.

Так, романтична комедія отримала 7.9 балів на IMDb, 90 балів із позначкою Must see на Metacritic, 96% на Rotten Tomatoes (схвальні рецензії від Daily Telegraph, Hollywood Reporter, The Guardian, Variety, indieWire)

Кадри з фільму Найгірша людина у світі (Arthouse Traffic)