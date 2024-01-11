"Хтось зневірюється і починається апатія". Фагот розповів про настрої серед військових

Лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив у батальйон "Реванш". Зараз разом із командою активно допомагає ЗСУ та підрозділам, у яких служать учасники гурту.

Про те, які настрої зараз панують серед військових та чи стало важче збирати гроші на підтримку армії, артист розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Які настрої панують серед військових

"Настрої різні. Хтось зневірюється і починається апатія якась. Хтось навпаки - каже "ми їх дотиснемо". Вчора спілкувався з товаришем, який нам кліпи монтував впродовж років 20, а зараз працює в аеророзвідці, і теж розказує і позитивні, і негативні моменти", - поділився артист.

Також він розповів, що часто доводиться сконтактувати військових із іншими волонтерами чи людьми, які можуть допомогти у конкретній ситуації.

"Вчора заходять хлопці, кажуть ми там придумали ідею по дронах. Питають, у тебе є хтось? А якраз до мене приходить мій чувак, з яким ми в перші тижні їздили у свої розклади, за 5 хвилин я зводжу їх і вони вже конектяться з генштабом і понеслась. Такі імпровізаційні речі. Треба постійно спілкуватись із військовими, бо ти не знаєш, що раптом може стати у нагоді", - додав Фагот.

Фагот разом із учасниками гурту ТНМК збирає гроші на підтримку армії (Instagram/fahot)

Артист зізнався, що зараз стало важче збирати гроші на потреби армії, ніж це було торік.

"І емоційна втома накопичується в людей, і гроші треба десь брати, а економіка під час війни не зростає. І робочих місць не додається. Але я думаю, що люди усвідомлюють, що якщо зараз не піднапружитись, то завтра вже нічого не буде. Люди втомлюються, зникають у них гроші, важко, але працюємо", - додав артист.

Зазначимо, що гурт ТНМК завдяки концертній діяльності зібрав 1,8 млн гривень для воїнів спецрозділу ГУР.

"Страх - це природно, але не дозвольте страху керувати вами. І тоді перемога буде швидшою", - закликав українців Фагот.