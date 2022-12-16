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Хто виграє Нацвідбір на Євробачення: прогноз букмекерів

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П'ятниця 16 грудня 2022 20:09
Хто виграє Нацвідбір на Євробачення: прогноз букмекерів Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

17 грудня о 17:00 розпочнеться фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Цього року за поїздку до Ліверпуля будуть боротися десять співаків і гуртів. Серед них є вже досить відомі та нові імена нашої естради.

Та попри це букмекери вже зробили свої прогнози на переможця. Кому пророкують найвищі бали - читайте нижче в матеріалі Styler.

Які ставки букмекерів

За даними українських букмекерських контор, перемогу в відборі здобуде Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR". Відверто кажучи, вибір досить зрозумілий, оскільки Яна Шимаєва є однією з найвідоміших учасниць відбору.

Друге місце букмекери віддають бандуристці KRUTЬ. Зазначимо, що для ліричної виконавиці це вже другий Нацвідбір.

Третє місце станом на 16 грудня ділять між собою тернопільський дует TVORCHI та співачка з Івано-Франківська FIINKA.

За ними йдуть Moisei, 2TONE, OY Sound System і DEMCHUK. А от ставки на Angelina і Tember Blanche не надто вселяють довіру.

Хто виграє Нацвідбір на Євробачення: прогноз букмекерів

Прогноз букмекерів по переможцях Нацвідбору на Євробачення 2023

Прогноз таролога

Думки букмекерів і карт дещо не збігаються, оскільки таролог Наталіс Доміні прогнозує, що з України на конкурс поїде хлопець.

"Українцям потрібно ретельніше підходити до якості музики, які вони представляють. Карти вказують, що поїде хлопець від нашої країни. Щось піде не за планом. Усі деталі відривати не буду, то нецікаво дивитися", - розповіла нам Доміні.

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні

Попри те, що далеко не всі країни-учасниці визначилися зі своїми представниками, букмекери вже приймають ставки на переможця головного пісенного конкурсу.

Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.

А от перемогу, згідно з даними букмекерських контор, здобуде Україна з імовірністю 23%. У наступної країни шанс на виграш дорівнює 8%.

Хто виграє Нацвідбір на Євробачення: прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот: eurovisionworld.com)

Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться вже завтра о 17:00. Раніше ми розповідали, як ви можете віддати голос за свого фаворита.

А щоб визначитися із ним, пропонуємо переглянути всі відео учасників з піснями на конкурс.

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