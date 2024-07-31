Хто вб'є бармена? Три причини подивитися олдскульну комедію "Зірка, що падає"

1 серпня в обмежений прокат виходить містична комедія "Зірка, що падає" про бармена пивного бару. Він виявляє, що його хочуть убити. Аж раптом він натрапляє на чоловіка, як дві краплі води, схожого на нього самого. Ідеальний план виникає сам собою: найняти двійника працювати замість себе, щоб той прийняв удар на себе. Але ця ідея призводить до непередбачуваних наслідків.

РБК-Україна (проект Styler) називає вам три причини не проґавити цей фільм на великому екрані.

Режисерський дует

Фільм створила творча пара Домінік Абель і Фіона Гордон, які також зіграли головні ролі. Вони зустрілися в Парижі в 80-х і з того часу крутяться в колесі кохання. Саме завдяки цьому народжуються їхні стрічки, вистави тілесного театру та спільна компанія Courage Mon Amour. Їх найвідоміший фільм - "Дива в Парижі".

Як Домінік і Фіона самі про себе кажуть - вони дуже вперті, і хоча у всіх є сфери, яким віддають перевагу, ніхто з них не хоче делегувати свою частину.

"На щастя, ми маємо схожі смаки більшу частину часу, тому це не надто складно, але для прийняття всіх колективних рішень потрібно багато часу, щоб вслідкувати кожну деталь. Ми з театру, як ви вже здогадалися, тому звикли так працювати", - кажуть режисери.

Кадр з фільму "Зірка, що падає"

Олдскульно та смішно

Кінокритик Variety після світової премʼєри фільму в Локарно написав, що "дует переносить свою олдскульну комедійну чутливість в детектив, створений в нуарному стилі".

Саме цього вони і прагнули - свою ідею з 80-х перенести в лагідну до персонажів, але смішну для глядача комедію.

"Період, який ми переживаємо сьогодні, досить бурхливий, дуже схожий на нашу молодість. Люди стурбовані і злі, їм здається, що нічого не змінюється. Коли нам було 20, були комуністичні бойові осередки, Червоні бригади, багато протестів, і ти розумієш, що насправді нічого не змінилося. Ми теж хотіли про це поговорити, але по-своєму. Не проповідуючи, а відкриваючи страждання, які може створити несправедливий світ", - каже Домінік.

Кадр з фільму "Зірка, що падає"

Відгуки та рецензії

Видання Variety підкреслює, що "фільм непередбачувано схожий на “Опале листя” Акі Каурісмякі".

Тоді як Screendail називає її "типово дивною комедією, що розігрується в бельгійському пивному барі" та звертає особливу увагу на ностальгійний шарм.

Оцінка на Letterboxd складає 3,3 з 5 зірок.