Хто такий Мартін Лютер Кінг і чому Трамп говорить про нього

Ім'я видатного американського громадського діяча Мартіна Лютера Кінга стало символом та синонімом боротьби за рівність і справедливість у США. Цей пастор та борець за громадянські права отримав за свої досягнення Нобелівську премію світу.

Хто такий Мартін Лютер Кінг та чому про нього згадує у своїй промові обраний президент Дональд Трамп, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Біографія Мартина Лютера Кінга

Мартін Лютер Кінг народився 15 січня 1929 року в Атланті, США. Його батько був пастором баптистської церкви. У 1944 році Мартін, не закінчивши навіть школу, склав іспити та вступив до коледжу Морхауса в Атланті. І у свої 15 років він став членом Національної асоціації прогресу кольорового населення.

У 1947 році Мартін прийняв сан та став помічником батька у церкві. А після закінчення навчання у коледжі та здобуття ступеня бакалавра соціології, він перейшов на навчання у Теологічну семінарію Крозера у Пенсильванії.

Там у 1951 році він здобув ступінь бакалавра богослов'я. Наступним кроком стала аспірантура Бостонського університету, де Кінг у 1955 році захистив дисертацію та став доктором філософії.

У 1954 році Мартін став пастором у баптистській церкві в Монтгомері, штат Алабама. Саме там він став президентом Асоціації вдосконалення, яка почала боротися за права кольорового населення. А у 1956 році була здобута перша перемога - Верховний суд США визнав закон про сегрегацію в Алабамі неконституційним.

Мартін Лютер Кінг (фото: Getty Images)

Політична діяльність Мартина Лютера Кінга

Прикладом для себе Кінг вважав діяльність Махатми Ганді, лідера пасивного опору, завдяки якому Індія звільнилася від британського панування.

"Філософія ненасильницького опору Ганді - єдиний метод, виправданий у боротьбі за волю", - казав він.

У 1957 році афроамериканські лідери півдня створили союз церковних організацій за громадянські права під назвою "Конференція керівництва християн Півдня" і Мартін став президентом цієї організації. Вже у 1958 році на нього напала психічно хвора жінка з ножем, яка його поранила під час роздачі автографів у Гарлемі.

Кінг організував ряд кампаній за громадянські права, націлених на знищення сегрегації у транспортах, театрах, ресторанах. Він подорожував по всій країні і його 15 разів заарештовували.

У 1960 році він за запрошення прем'єр-міністра Джавахарлала Неру провів місяць в Індії, де вивчав діяльність Ганді. У 1963 році - очолив масові демонстрації в Алабамі. У Бірмінгемі його заарештували за порушення заборони на демонстрації й саме тоді він написав відомий "Лист з бірмінгемської в'язниці" білим релігійним діячам міста.

"Насправді час не має значення. Прогрес людства аж ніяк не котиться на колесах неминучості. Він настає внаслідок безнастанних зусиль людей, що творять Божу волю, без яких час стає союзником сил застою у суспільстві", - написав він.

У 1963 році Кінг разом зі своїми однодумцями заснував найбільшу в історії США демонстрацію за громадянські права. Саме там він виголосив знамениту промову "Я маю мрію", яка стала символом боротьби за рівність. У 1964 році Мартіну Лютеру Кінгу була присуджена Нобелівська премію миру.

"Ненасильство означає, що мій народ всі ці роки терпляче переносив страждання, не заподіюючи їх іншим… Це значить, що ми не відчуваємо більше страху. Але із цього не треба робити висновок, що ми хочемо злякати тих або інших або навіть суспільство, частиною якого ми є. Рух не прагне звільнити афро-американців шляхом приниження й поневолення білих. Він не хоче перемоги над кимось. Він бажає звільнення американського", - сказав він у своїй Нобелівській лекції.

У 1964 році був ухвалений Закон про громадянські права, який заборонив дискримінацію на основі раси, кольору шкіри, релігії чи статі - саме його активно лобіював Мартин Лютер Кінг.

Вороги та вбивство

Кінг був суперечливою фігурою й тому мав чимало ворогів по всій країні. Одним з них був директор ФБР Едгар Гувер, який називав Мартина комуністом, зрадником та глибоко аморальною людиною. ФБР прослуховувало телефони Кінга, зібрало велике досьє про його особисте та громадянське життя.

У 1967 році Кінг видав книгу "Куди ми підемо звідси?", того ж року - відкрито висловився проти війни у В'єтнамі та звернувся до антивоєнного мітингу у Вашингтоні. В останні роки життя Кінг боровся не тільки проти расизму, а й проти безробіття, голоду та бідності у всій Америці.

У 1968 році Кінг був поранений снайпером - коли він стояв на балконі готелю "Лорейн" у Мемфісі. У Мемфіс громадський діяч приїхав, щоб підтримати страйк місцевих працівників. Від отриманих поранень він помер у госпіталі Сент-Джозеф. Поховали видатного громадського діяча в Атланті.

За його вбивство засудили расиста Джеймса Ерл Рея, який зізнався у злочині. Він отримав 99 років ув'язнення і пізніше намагався відкликати своє зізнання, стверджуючи, що це все було змовою.

Спадщина Мартіна Лютера Кінга

У США день народження діяча стало національним святом - день Мартіна Лютера Кінга святкується кожного третього понеділка січня (у 2025 році - 20 січня).

Його боротьба стала основою для подальших рухів за права меншин, соціальну справедливість і рівність.

Кінг був удостоєний щонайменше п'ятдесяти почесних ступенів коледжів та університетів.

Він залишив незабутній слід у світовій історії як символ ненасильницького спротиву та боротьби за права людини.

В одній зі своїх промов він сказав: Існує три нагальні й справді великі проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в усьому світі. Це проблема расизму, проблема бідності та проблема війни.

Хоча політична позиція Трампа не завжди співзвучна ідеалам Кінга, він використовував образ пастора, щоб закликати до єднання та толерантності.

На честь Мартіна Лютера Кінга було створено багато меморіальних місць, будівель і скульптур.

16 січня 1986 року погруддя Кінга було установлено у Великій ротонді Капітолія у Вашингтоні - темношкірого американця вшанували такою честю вперше.

Чому Трамп згадав про Мартіна Лютера Кінга саме зараз

Дональд Трамп пообіцяв розсекретити всі записи, пов’язані з убивством президента Джона Кеннеді, а також оприлюднити документи, пов’язані з убивствами Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

"Найближчими днями ми збираємося оприлюднити записи, що залишилися, пов’язані з вбивствами президента Джона Кеннеді, його брата Роберта Кеннеді, а також доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого та іншими темами, що становлять великий суспільний інтерес", - заявив Трамп під час виступу на мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації.