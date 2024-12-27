Хто такий Каллум Тернер, за якого Дуа Ліпа виходить заміж

Актор Каллум Тернер освідчився співачці Дуа Ліпі. Відповідною світлиною знаменитість поділилася у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Артистка опублікувала фото, на якій видно обручку на безіменному пальці.
Зірки тихо заручилися і планують відсвяткувати цю подію з близькими напередодні Нового року.
Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)
Як стверджують близькі, 29-річна виконавиця хіта "Levitating" і 34-річний актор, відомий глядачам за фільмом "Фантастичні тварини", дуже щасливі разом і планують тривалі стосунки. Їхню радість поділяють як друзі, так і родина.
"Каллум - така надійна підтримка для Дуа, і вони - чудова пара. Їхня сім'я і друзі такі щасливі. Це було дивовижне Різдво для них", - сказав інсайдер The Sun.
Дуа Ліпа і Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)
На початку цього року почали ширитися чутки про роман між Дуа Ліпою і Каллумом Тернером. Пару помітили разом на вечірці, присвяченій шоу "Masters Of The Air" у Лондоні.
Попри те, що вони тоді офіційно не підтверджували своїх стосунків, їхні почуття одне до одного були очевидними для оточення.
Перед тим, як почати новий етап у своєму житті, Дуа пройшла непростий шлях. Вона зізналася, що під час промоції альбому "Radical Optimism" змушена була заново працювати над власною впевненістю після важкого розриву.
Каллум Робілльярд Тернер - британський актор і модель. Свою кар'єру почав у 2010 році як фотомодель, співпрацюючи з такими брендами, як Next і Reebok. Незабаром він перейшов до акторства, дебютувавши 2011 року в короткометражному фільмі "Zero".
Каллум Тернер (фото: Вікіпедія)
Його проривом стала роль у серіалі "Клей" 2014 року, а однією з найвідоміших ролей вважається роль Тесеуса Саламандера у фільмі "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (2018).
Каллум Тернер (фото: Кіноріум)
Каллум продовжує активно працювати в кіно і на телебаченні, беручи участь у різних проєктах і розширюючи свій акторський діапазон.
Каллум Тернер (фото: Getty Images)
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