Кто такой Каллум Тернер, за которого Дуа Липа выходит замуж

Актер Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе. Соответствующей фотографией знаменитость поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артистка опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце.
Звезды тихо обручились и планируют отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.
Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)
Как утверждают близкие, 29-летняя исполнительница хита "Levitating" и 34-летний актер, известный зрителям по фильму "Фантастические твари", очень счастливы вместе и планируют длительные отношения. Их радость разделяют как друзья, так и семья.
"Каллум - такая надежная поддержка для Дуа, и они - замечательная пара. Их семья и друзья так счастливы. Это было удивительное Рождество для них", - сказал инсайдер The Sun.
Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)
В начале этого года начали распространяться слухи о романе между Дуа Липой и Каллумом Тернером. Пару заметили вместе на вечеринке, посвященной шоу "Masters Of The Air" в Лондоне.
Несмотря на то, что они тогда официально не подтверждали своих отношений, их чувства друг к другу были очевидными для окружающих.
Перед тем, как начать новый этап в своей жизни, Дуа прошла непростой путь. Она призналась, что во время продвижения альбома "Radical Optimism" вынуждена была заново работать над собственной уверенностью после тяжелого разрыва.
Каллум Робилльярд Тернер - британский актер и модель. Свою карьеру начал в 2010 году как фотомодель, сотрудничая с такими брендами, как Next и Reebok. Вскоре он перешел к актерству, дебютировав в 2011 году в короткометражном фильме "Zero".
Каллум Тернер (фото: Википедия)
Его прорывом стала роль в сериале "Клей" в 2014 году, а одной из самых известных ролей считается роль Тесеуса Саламандера в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018).
Каллум Тернер (фото: Кинориум)
Каллум продолжает активно работать в кино и на телевидении, участвуя в различных проектах и расширяя свой актерский диапазон.
Каллум Тернер (фото: Getty Images)
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