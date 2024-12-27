Кто такой Каллум Тернер, за которого Дуа Липа выходит замуж

Артистка опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце.

Звезды тихо обручились и планируют отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Как утверждают близкие, 29-летняя исполнительница хита "Levitating" и 34-летний актер, известный зрителям по фильму "Фантастические твари", очень счастливы вместе и планируют длительные отношения. Их радость разделяют как друзья, так и семья.

"Каллум - такая надежная поддержка для Дуа, и они - замечательная пара. Их семья и друзья так счастливы. Это было удивительное Рождество для них", - сказал инсайдер The Sun.

Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)

Что известно об отношениях пары

В начале этого года начали распространяться слухи о романе между Дуа Липой и Каллумом Тернером. Пару заметили вместе на вечеринке, посвященной шоу "Masters Of The Air" в Лондоне.

Несмотря на то, что они тогда официально не подтверждали своих отношений, их чувства друг к другу были очевидными для окружающих.

Перед тем, как начать новый этап в своей жизни, Дуа прошла непростой путь. Она призналась, что во время продвижения альбома "Radical Optimism" вынуждена была заново работать над собственной уверенностью после тяжелого разрыва.

Кто такой Каллум Тернер

Каллум Робилльярд Тернер - британский актер и модель. Свою карьеру начал в 2010 году как фотомодель, сотрудничая с такими брендами, как Next и Reebok. Вскоре он перешел к актерству, дебютировав в 2011 году в короткометражном фильме "Zero".

Каллум Тернер (фото: Википедия)

Его прорывом стала роль в сериале "Клей" в 2014 году, а одной из самых известных ролей считается роль Тесеуса Саламандера в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018).

Каллум Тернер (фото: Кинориум)

Каллум продолжает активно работать в кино и на телевидении, участвуя в различных проектах и расширяя свой актерский диапазон.

Каллум Тернер (фото: Getty Images)