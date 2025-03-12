Хто такий Ігор Гіркін і чому всі говорять про нього

12 березня російські ЗМІ повідомили, що Ігор Гіркін нібито покінчив із собою в колонії. Ця новина викликала резонанс, але через кілька годин її офіційно спростували.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, хто такий Гіркін, як він став відомим і чому опинився за ґратами.

Гіркін: "смерть" і "воскресіння"

Усі соцмережі та пабліки у Росії облетіла новина про те, що Ігор Гіркін (відомий як Стрєлков), вчинив самогубство у в'язниці. Навіть були фото, де було видно частину тіла загиблого.

Біля тіла була нібито знайдена передсмертна записка, в якій Гіркін написав наступне: "несправедливість в такій системі не побороти".

А за декілька годин з'явилося спростування від дружини Гіркіна, яка повідомила, що з ним усе в порядку. А фото - якесь старе і зроблене в Саратові. Хто такий Ігор Гіркін-Стрєлков, про якого всі говорять (фото: Getty Images)

Біографія Ігоря Гіркіна

Ігор Гіркін (відомий також як Стрєлков) - колишній офіцер ФСБ Росії, який став ключовою фігурою у війні на Донбасі у 2014 році. Він брав активну участь у захопленні Слов’янська та командував бойовиками самопроголошеної "ДНР".

До цього Гіркін воював у Чечні, Придністров’ї та Боснії. Його ідеологія базувалася на імперських поглядах, він був прихильником відновлення “великої Росії” та критикував сучасну політику Кремля.

Як Гіркін став відомим?

У 2014 році він зіграв ключову роль у початку війни на сході України, оголосивши себе “міністром оборони ДНР”. Саме його угруповання зайняло Слов’янськ, але після кількох місяців боїв місто довелося покинути.

Згодом він повернувся до Росії, де став блогером і різким критиком політики Путіна. Він відкрито звинувачував російське керівництво у провалах на фронті та закликав до жорсткіших дій у війні проти України.

Чому Гіркіна посадили у в’язницю?

У 2023 році Гіркін був заарештований у Росії за “екстремізм” після публічної критики Володимира Путіна та військового командування. Його засудили до чотирьох років колонії.

Фактично, він став жертвою системи, яку сам же підтримував і допомагав будувати. Його арешт став сигналом для інших радикальних прихильників війни: Кремль не терпить неконтрольованої критики навіть від колишніх союзників.

Гіркін і Путін: від підтримки до ненависті

Гіркін спочатку був прихильником Путіна та його агресивної політики щодо України. Однак згодом він почав звинувачувати президента в нерішучості, слабкій стратегії та зраді "російської справи".

У своїх заявах він неодноразово заявляв, що Путін веде Росію до катастрофи, а військові командири некомпетентні. Такі висловлювання і стали причиною його арешту.

Зазначимо, що у сучасній Росії в’язниця стала місцем, де часто опиняються критики режиму Путіна. Деякі з них помирають за сценаріями, які повторюються: самогубства, отруєння, різке погіршення здоров’я або “випадкові” нещасні випадки. Ігор Гіркін-Стрєлков (фото: Getty Images)

Наприклад, один із найвідоміших російських опозиціонерів Олексій Навальний помер у лютому 2024 року у колонії"Полярний вовк" за Полярним колом. Офіційна версія - “раптова смерть”, проте багато хто вважає, що це було вбивство, оскільки умови утримання Навального були вкрай жорсткими.

Також можна згадати про Валерія Пшеничного - російського підприємця і винахідника, який працював над секретними військовими проєктами. Він був заарештований за звинуваченням у шахрайстві. У 2018 році його знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора. Офіційна версія - самогубство, але слідство виявило на тілі ознаки тортур.

Юрист, який викрив корупційні схеми російських чиновників, Сергій Магнітський також був заарештований та відправлений у СІЗО "Матроська тиша". Після 11 місяців перебування в жорстких умовах він загинув, офіційно - від серцевої недостатності. Але розслідування показало, що його, ймовірно, закатували.

З огляду на багато таких випадків, "самогубство" або вбивство Гіркіна у камері виглядало б цілком логічним - в стилі режиму Путіна.

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