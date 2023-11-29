Хто такий Флоріан Юрʼєв, фільм про якого наробив шуму серед українців

Хто такий Флоріан Юрʼєв

Юрʼєв був рівностороннім митцем - архітектором, художником, композитором та дослідником. Саме він став автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором київської “Літаючої тарілки” біля станції метро "Либідська" і столичного житлового масиву в мікрорайоні "Нивки".

Також він був співавтором памʼятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро “Хрещатик”.

Крім цього, Юрʼєв був майстром скрипкових музичних інструментів - він створив низку моделей скрипок.

Флоріан Юр’єв (фото: Вікіпедія)

Чому про нього зняли кіно

Повнометражний фільм виріс з короткого метру "Колір фасаду: Синій", коли команда зрозуміла, що особистість Флоріана неосяжна, але дуже цікава.

Режисер Олексій Радинський знімав “Літаючу тарілку” вже в трьох своїх фільмах.

"Коли я її побачив уперше, вона асоціювалася з космосом і польотом людської фантазії, а тепер неминуче з колізією космічного польоту фантазії та буденною тупістю. Всі три фільми були спорідненими проєктами. Ми їх робили одночасно, і в документальному кіно ти не знаєш, який фільм знімаєш наперед. Починаєш одне, а потім виходить щось інше. Наприклад, фільм "Колообіг" складається великою мірою з кадрів, які не ввійшли в кіно про тарілку. Ми використовували міську електричку як долі, їздили на ній, бо на той час її можна було використати як знаряддя для рухомої фіксації змін, які відбуваються в місті", - розповів він виданню DTF Magazine.

Олексій був знайомий з Флоріаном Іллічем задовго до початку зйомок фільму. Поштовхом фільмувати його думки та дії, а також позицію щодо естетики, стала чергова спроба захоплення Тарілки, яка, на відміну від попередніх, виявилося серйозною загрозою.

"Літаюча тарілка" (фото: Вікіпедія)

"Я зрозумів, що Флоріан Юр’єв - це людина-всесвіт задовго до того, як почалася робота над фільмом. Я познайомився з Флоріаном Іллічем десять років тому. Це був 2012 рік, тоді сталася одна з попередніх спроб рейдерського захоплення ансамблю “Літаючої тарілки”. Ця спроба була досить кволою, у порівнянні з тим, що сталося потім. Але спільнота вже тоді почала реагувати, хоча вона й була дуже маленька", - цитує режисера The Village.

На жаль, Флоріан Юрʼєв не встиг побачити фільм. Він помер у 2021 році від раку у віці 92 років.

Світова премʼєра стрічки відбулася на поважному фестивалі в Роттердамі, а українська - на Docudays UA вже під час повномасштабного вторгнення.

Додамо, що фільм можна переглянути в обраних кінотеатрах протягом першого вікенду. Квитки доступні за посиланням.