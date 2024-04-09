Хто такий Андрій Кравченко і чи одружений співак-"копія" Олега Винника

Чи робив Кравченко пластичну операцію?

Виконавець хітів "Лебідка", "Тільки ти" і "Мадонна" каже, що жодного разу не лягав під ніж до хірургів.

"Я завжди казав і кажу - все моє натуральне, що на мені. Я такий, як ви мене бачите, як мене бачить моя публіка", - стверджує співак.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

При цьому наголошує, що "ніколи ні на кого не старався рівнятися".

"А це вже зовсім інша річ, з ким мене порівнюють. Я такий, як я є, і я - індивідуальність", - говорить Андрій.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Ставлення до порівнянь із Винником

Коли Андрія порівнюють з Олегом, в тому числі й за схожий вокал та манеру виконання пісень, Кравченка це не надто дратує.

Однак додає: не планує займати місце Винника, який втік з України, а хоче рухатися своїм шляхом.

"Тут скоріше порівняння нехватки Олега в українському шоу-бізнесі. А там хай порівнюють, тут немає чогось поганого. І так всі дізнаються, хто є хто", - каже він.

Андрій розуміє, що свій успіх "здобуває наполегливою працею".

"Я в цій ніші вважаю себе ретранслятором між вищими силами й людьми", - підсумовує він.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Чи одружений співак?

Виконавець, як видно на численних відео інтерв'ю, не має обручки.

Однак Андрій впевнений: треба дивитися не на руки, а в душу.

"А в душу ніхто не може зазирнути. Я не можу сказати: є чи немає. Я гадаю, всі розуміють, що пісні, які я написав, вони просто так не можуть виникнути, без якихось почуттів", - пояснював в одному з інтерв'ю артист.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Хто такий Андрій Кравченко

Андрію сьогодні трохи за 30. Він заслужений артист естрадного мистецтва України.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури та мистецтв (має диплом магістра).

Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України.

Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта у запасі за фахом "військовий психолог.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Нині живе та працює в Києві, але родом із Чернігова.