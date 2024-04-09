Кто такой Андрей Кравченко и женат ли певец-"копия" Олега Винника

Делал ли Кравченко пластическую операцию?

Исполнитель хитов "Лебідка", "Тільки ти" и "Мадонна" говорит, что ни разу не ложился под нож к хирургам.

"Я всегда говорил и говорю - все мое натуральное, что на мне. Я такой, как вы меня видите, как меня видит моя публика", - утверждает певец.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

При этом отмечает, что "никогда ни на кого не старался равняться".

"А это уже совсем другое дело, с кем меня сравнивают. Я такой, как я есть, и я - индивидуальность", - говорит Андрей.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Отношение к сравнению с Винником

Когда Андрея сравнивают с Олегом, в том числе за похожий вокал и манеру исполнения песен, Кравченко это не слишком раздражает.

Однако добавляет: не планирует занимать место сбежавшего из Украины Винника, а хочет двигаться своим путем.

"Здесь скорее сравнение нехватки Олега в украинском шоу-бизнесе. А там пусть сравнивают, здесь нет чего-то плохого. И так все узнают, кто есть кто", - говорит он.

Андрей понимает, что свой успех "добывает упорным трудом".

"Я в этой нише считаю себя ретранслятором между высшими силами и людьми", - заключает он.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Женат ли певец?

Исполнитель, как видно на многочисленных видео интервью, не имеет кольца.

Однако Андрей уверен: нужно смотреть не на руки, а в душу.

"А в душу никто не может заглянуть. Я не могу сказать: есть или нет. Я думаю, все понимают, что песни, которые я написал, они просто так не могут возникнуть, без каких-либо чувств", - объяснял в одном из интервью артист.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Кто такой Андрей Кравченко

Андрею сегодня чуть больше 30. Он заслуженный артист эстрадного искусства Украины.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).

Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Известно также, что у певца есть звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.