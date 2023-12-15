Хто така Катерина Тишкевич і в яких фільмах вона знімалась

Що відомо про Катерину Тишкевич

Катерина народилася 18 вересня 1994 років у Києві. Їй 29 років. Батьки акторки - медики за фахом.

Коли дівчинці було 10 років, вона твердо вирішила, що стане акторкою в майбутньому. Тому батьки відвели маленьку Катю до театральної студії.

Разом із тим Тишкевич робила спроби в модельному бізнесі. У дитинстві вона здобула перемогу на конкурсі "Міні міс перлина Півдня" в Одесі. Також Катерина вела програму "Тільки для дівчат" на одному з одеських телеканалів. Але вирішила зупинитися на акторській професії.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Так вона закінчила Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. До слова професійний дебют Катерини відбувся вже в студентські роки.

Тоді дівчина отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Ролі Катерини Тишкевич

Кар'єру Тишкевич саме в кіно стартувала з епізодичної ролі у другому сезоні серіалу "Жіночий лікар", де вона зіграла подругу іншої героїні Юлю. Це було у 2013 році.

У 2014 році акторка з'явилася в дев'ятому сезоні детективного серіалу "Повернення Мухтара" і медичному серіалі "Швидка допомога". У 2015 році акторка зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

До речі, зі своїм майбутнім чоловіком Валентином Катерина познайомилася на зйомках. За сценарієм вони грали пару закоханих. Акторське життя перенеслося в реальність.

Катерина з Валентином у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" (кадр із серіалу)

Ще одна відома роль Тишкевич припала на серіал "Офіцерські дружини", де вона зіграла Маргариту Красоткіну.

Наступна головна роль прийшла до Катерини у 2016 році в пародійному серіалі "Недотуркані" про українську політику напередодні Виборів Президента України 2010 року. Там Тишкевич зіграла Катерину Диню.

Кадр з серіалу "Недотуркані" (фото: ivona.ua)

2018 рік став для Катерини найбільш "прибутковим" на головні ролі. Вона зіграла їх у стрічках "Аметистова сережка" (Ганна Сніткіна, коханка Віктора), "Ніщо не трапляється двічі" (Катя Богданова/Маша Богданова), "Обмани себе" (лейтенант Аркадьєва).

Пізніше акторка знімалася в "Жіночому лікарі", "Спадкоємцях" та інших відомих на той час серіалах.

У 2020 році на екрани вийшов серіал "Авантюра" з Тишкевич у головній ролі.

Хвороба Катерини Тишкевич

У 2022 році акторка розповіла, що страждає від сильного головного болю. Під час повномасштабного вторгнення хвороба почала прогресувати настільки, що Катерина не могла встати з ліжка.

Лікарі встановили, що причиною захворювання стали порушення біохімії мозку. Це викликано родовою травмою. Спочатку Тишкевич лікувалася в Україні, згодом на пів року полетіла на Балі.

Сьогодні Катерина Тишкевич знову в Україні (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Днями її самопочуття значно погіршилося: вона в тяжкому стані перебувала в реанімації. В акторки розвинувся сепсис.

Чоловік Катерини Валентин звернувся до українців за фінансовою допомогою. Наразі акторка почувається краще, і її вже перевели до палати.