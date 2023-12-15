Кто такая Екатерина Тишкевич и в каких фильмах она снималась

Что известно о Екатерине Тишкевиче

Екатерина родилась 18 сентября 1994 года в Киеве. Ей 29 лет. Родители актрисы - медики по специальности.

Когда девочке было 10 лет, она твердо решила, что станет актрисой в будущем. Поэтому родители отвели маленькую Катю в театральную студию.

Вместе с тем, Тишкевич делала попытки в модельном бизнесе. В детстве она получила победу на конкурсе "Міні міс перлина Півдня" в Одессе. Также Екатерина вела программу "Тільки для дівчат" на одном из одесских телеканалов. Но решила остановиться на актерской профессии.

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Так она окончила Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого. К слову, профессиональный дебют Екатерины состоялся уже в студенческие годы.

Тогда девушка получила свою первую роль в театральном спектакле "У пошуках радості", где сыграла отрицательного персонажа Аленку.

Роли Екатерины Тишкевич

Карьеру Тишкевич именно в кино стартовала с эпизодической роли во втором сезоне сериала "Жіночий лікар", где она сыграла подругу другой героини Юлю. Это было в 2013 году.

В 2014 году актриса появилась в девятом сезоне детективного сериала "Повернення Мухтара" и медицинском сериале "Швидка допомога". В 2015 году актриса сыграла главную роль в сериале "Безсмертник".

Кстати, со своим будущим мужем Валентином Екатерина познакомилась на съемках. По сценарию они играли пару влюбленных. Актерская жизнь перенеслась в реальность.

Екатерина с Валентином в сериале "Ніщо не трапляється двічі" (кадр из сериала)

Еще одна известная роль Тишкевича пришлась на сериал "Офіцерскі дружини", где она сыграла Маргариту Красоткину.

Следующая главная роль пришла к Екатерине в 2016 году в пародийном сериале "Недотуркані" об украинской политике в преддверии Выборов Президента Украины 2010 года. Там Тишкевич сыграла Екатерину Дыню.

Кадр из сериала "Недотуркані" (фото: ivona.ua)

2018 год стал для Екатерины наиболее "доходным" на главные роли. Она сыграла их в лентах "Аметистова сережка" (Анна Сниткина, любовница Виктора), "Ніщо не трапляється двічі" (Катя Богданова/Маша Богданова), "Обмани себе" (лейтенант Аркадьева).

Позже актриса снималась в "Жіночому лікарі", "Спадкоємцях" и других известных к тому времени сериалах.

В 2020 году на экраны вышел сериал "Авантюра" из Тишкевича в главной роли.

Болезнь Екатерины Тишкевич

В 2022 году актриса рассказала, что страдает от сильной головной боли. Во время полномасштабного вторжения болезнь начала прогрессировать настолько, что Екатерина не могла встать с постели.

Врачи установили, что причиной заболевания стали нарушение биохимии мозга. Это вызвано родовой травмой. Сначала Тишкевич лечилась в Украине, потом на полгода улетела на Бали.

Сегодня Екатерина Тишкевич снова в Украине (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

На днях ее самочувствие значительно ухудшилось: она в тяжелом состоянии находилась в реанимации. У актрисы развился сепсис.

Муж Екатерины Валентин обратился к украинцам за финансовой помощью. Теперь актриса чувствует себя лучше, и ее уже перевели в палату.