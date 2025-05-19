Хто представить Україну на "Євробаченні"? ШІ назвав топ-10 кандидатів, про яких ви могли і не подумати

Цього року на "Євробаченні" нашу країну представив гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray" . А хто ж поїде від України у 2026 році?

РБК-Україна (проект Styler) попросило ChatGPT скласти список з 10 артистів, які можуть вдало виступити на "Євробачення" і матимуть шанси на перемогу.

Jerry Heil (соло)

"Її знає вся Європа, але сольний вихід із чимось іншим - не менш гучним - може злетіти ще вище. Вона вже вивчила, як там усе працює, і має дар створювати пісні, які запам’ятовуються з першого куплету", - вважає ШІ.

У 2024 році Jerry разом з alyona alyona підкорили "Євробачення" піснею "Teresa & Maria". Тому ефект впізнаваності, про який говорить ChatGPT, цілком можливий.

KOLA

"Топ-вокал, топ-емоція, велика фан-база. Якщо їй дати сильну сценографію й зробити міжнародну баладу, вона зможе скласти конкуренцію Loreen чи Марії Ширин", - вважає ШІ й додає, що сценічний образ співачки - в дусі "Євробачення".

Артистка, чиї хіти "Біля серця", "Чи разом?" та "Salut papa" збирають мільйони переглядів, дійсно вже показала, що може створювати "вірусні" пісні. Але чи думає вона про "Євробачення"?

Wellboy

"Нестандартний артист, якого можна подати або в гумористичному стилі (а це працює на "ЄБ"), або в електро-фолк. Він має вайб "нового українця" - щирий, химерний, але свій", - заявив ChatGPT.

"Вишні" та "Гуси" Антона дійсно знають всі. А з піснею "Nozzy Bossy" він брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022". Тому уявити артиста на конкурсі 2026 року цілком реально.

Артем Пивоваров

"Масштабний, вже з величезною сценою за плечима, гіперпрофесіонал. Якщо він випустить пісню з меседжем (а не чергову "маніфестацію душі"), це буде потужно. Він може вивезти і драму, і драйв", - запевняє ШІ.

Навряд чи Артем погодиться зі словами ChatGPT про "чергову маніфестацію душі", адже його треки дійсно щемливі й глибокі, про що кажуть і фани. Але співак вже зізнавався, що був би не проти виступити на "Євробачення", але за певних умов.

Христина Соловій

"Її давно хочуть бачити на Євробаченні. Якщо вона перестане бути "загадковою інтелектуалкою" і зробить щось голосне (етно, але не нудне) - це буде бомба. Візуал, глибина, український дух без фольклору "в лоб", - такою думкою про співачку поділився ШІ.

До речі, сама Христина казала, що може спробувати власні сили на "Євробаченні", але якщо з'явиться пісня, яка гідна перемоги.

SHUMEI

"У нього голос, який розриває зал навіть без постановки. Йому бракує лише сильної композиції на Європу. Але якщо зробити ставку на емоцію і присутність - це може бути "новий Танель Падар" із душевним вибухом", - вважає ChatGPT.

У 2022 році артист навіть жартував, що брав участь на "Євробаченні", але лише як "невидимка". Ймовірно, фани відреагували б на появу SHUMEI на Нацвідборі дуже позитивно.

ANKA

"Свіжа, стильна, харизматична, поки не "затерта". У неї класне звучання, є потенціал зробити мінімалістичну, але влучну пісню. І вона "працює з камерою" - важлива риса для "Євробачення", - заявив ШІ.

Відомо, що співачка вже брала участь у Нацвідборі. Але чи повернеться вона на конкурс знов - поки загадка.

Ziferblat

"Хоч вони й не виграли, але мають унікальний образ, який можна перезапустити з іншим звучанням. Якщо дати їм темп, драйв і трохи "темної романтики" - вистрілять. Їх вже впізнають", - переконаний ChatGPT.

Цього року гурт посів 9 місце. Але чи наважаться вони піти на "Євробачення" ще раз?

SKYLERR

"Стильна, темброво яскрава, зі сценічним вайбом, який працює і для камер, і для залу. Її образ і манера виконання дають простір для електронної драми або фірмової балади в сучасній подачі", - вважає ШІ.

Співачка брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2024", але потім зняла свою кандидатуру. Тому її повернення на конкурс під питанням.

Тріо: DOVI, LAUD та DOROFEEVA

"Кожен із них може, якщо зробити акцент не на "попсу для радіо, а на концептуальному номері. LAUD має потужний вокал, DOVI - атмосферу, а Дорофєєва - візуал і контакт. Але їм потрібна не просто пісня, їм потрібна ідея", - запевняє ChatGPT.

Несподівана ідея, але побачити це тріо разом було б дійсно цікаво.