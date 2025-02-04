Хто представить Україну на Євробаченні? Кондратюк назвав потенційних переможців

За словами Кондратюка, дуже важливо, як учасники виступатимуть наживо. Тому зараз він оцінив лише записи треків, їхнє звучання та всі особливості. Втім, продюсер вже прогнозує, що в "трійці" потенційних переможців Нацвідбору можуть опинитися артисти, які вже зуміли завоювати прихильність фанів.



Ігор Кондратюк назвав потенційних переможців Нацвідбору (скріншот)

Голосування в "Дії", як зазначив Кондратюк, може суттєво вплинути на фінал, адже воно, як це часто буває, не буде збігатися з думками та балами суддів.

Так, особистий рейтинг Кондратюка має наступний вигляд:

10 місце - Future Culture

9 місце - ДК Енергетик

8 місце - FIЇNKA

7 місце - Влад Шериф

6 місце - Абіє

5 місце - MOLODI

4 місце - Маша Кондратенко

3 місце - KRYLATA

2 місце - KHAYAT

1 місце - ZIFERBLAT.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого. Всі учасники виступатимуть наживо, а переможця буде визначено за результатами голосування. Глядачі обиратимуть фаворита в "Дії", а судді, якими цього року стали Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.