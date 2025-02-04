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Кто представит Украину на Евровидении? Кондратюк назвал потенциальных победителей

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер Игорь Кондратюк оценил песни всех финалистов Нацотбора на Евровидение и сказал, кто может победить и представить нашу страну на песенном конкурсе. Оказалось, что не все треки его сильно "зацепили".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый подкаст с YouTube-канала Bezodnya music.

По словам Кондратюка, очень важно, как участники будут выступать вживую. Поэтому сейчас он оценил только записи треков, их звучание и все особенности. Впрочем, продюсер уже прогнозирует, что в "тройке" потенциальных победителей Нацотбора могут оказаться артисты, которые уже сумели завоевать расположение фанов.

Игорь Кондратюк назвал потенциальных победителей Нацотбора (скриншот)

Голосование в "Дії", как отметил Кондратюк, может существенно повлиять на финал, ведь оно, как это часто бывает, не будет совпадать со мнениями и баллами судей.

Так, личный рейтинг Кондратюка имеет следующий вид:

  • 10 место - Future Culture
  • 9 место - ДК Энергетик
  • 8 место - FIЇNKA
  • 7 место - Влад Шериф
  • 6 место - Абие
  • 5 место - MOLODI
  • 4 место - Маша Кондратенко
  • 3 место - KRYLATA
  • 2 место - KHAYAT
  • 1 место - ZIFERBLAT.

Напомним, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Все участники будут выступать вживую, а победитель будет определен по результатам голосования. Зрители будут выбирать фаворита в "Дії", а судьи, которыми в этом году стали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

К слову, читайте интервью Абие о Нацотборе, серьезной травме и ожиданиях от Евровидения.

Кроме этого, узнайте, что о песенном конкурсе говорят MOLODI.

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