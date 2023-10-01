Хто і як може отримати "Картку киянина" сьогодні, щоб отримувати пільги

Що це за картка

"Картка киянина" - іменна багатофункціональна електронна муніципальна пластикова картка, яку можна отримати в межах запровадженої у столиці інформаційно-телекомунікаційної системи. Така картка:

є матеріальним носієм персональних даних особи

підтримує додатки, пов'язані з наданням та обліком заходів соціальної підтримки

є носієм інших інформаційних сервісів і послуг

По суті вона є зручним інструментом, який дозволяє мешканцям міста Києва отримувати соціальну допомогу та знижки, а також спрощує доступ до різноманітних електронних сервісів столиці (через "Особистий кабінет киянина").

"Картка киянина" (фото: oschadbank.ua)

Чим корисна "Картка киянина"

"Картка киянина" дозволяє мешканцям столиці:

Проходити верифікацію Bank ID для отримання адміністративних послуг через інтернет.

Отримувати доступ до електронних сервісів Києва (через "Особистий кабінет"):

записати дитину до садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua - надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку коштом бюджету міста

оплатити комунальні платежі - в "Ощад 24/7", або на сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ), або через Центр комунального сервісу (ЦКС)

проголосувати за петиції та Громадський бюджет

Користуватися нею як носієм електронного квитка - надає особі право проїзду в муніципальному наземному та підземному транспорті Києва:

надає безкоштовний проїзд (для пільговиків із реєстрацією у столиці)

діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї з них)

Отримувати знижки в торговельно-сервісних мережах (за умови пред'явлення):

купувати "соціальний хліб" зі знижкою від 20% до 70% (в залежності від категорії пільговика)

отримувати знижки від 3% до 7% у низці торговельних мереж

Отримувати від 5% до 50% знижки в муніципальних театрах та музеях (деякі з них навіть визначають дні безкоштовного відвідування).

Отримувати знижки в місцях відпочинку (наприклад у столичному зоопарку - 50% від вартості квитка).

Отримувати знижки на лікарські засоби у мережі комунальних аптек КП "Фармація" (за умови пред'явлення):

210 найменувань вітчизняних лікарських засобів можна отримати безкоштовно

інші лікарські засоби можна отримати за спеціальними цінами

отримувати знижки на обслуговування в лікувально-профілактичних установах, медичні послуги тощо

Хто може отримати

Згідно з рішенням Київради №549/6600 від 20 грудня 2018 року, "Картка киянина" видається тим, хто:

має право на пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до законодавства України

має право на додаткові пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до актів Київради та КМДА

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО)

зареєстровані у Києві

офіційно працюють у Києві

отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти Києва всіх рівнів акредитації

є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту у Києві

Хто має право на пільги

Отримати "Картку киянина" можуть лише певні категорії громадян, які мають право на пільги:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них

батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб

реабілітовані особи

ветерани військової служби

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

ветерани: органів внутрішніх справ, Національної поліції, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

постраждалі учасники Революції гідності

громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

громадяни - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії II

діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою

особи з інвалідністю І - II - III групи

діти з інвалідністю

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

діти з багатодітних сімей

батьки багатодітної сім'ї

пенсіонери за віком

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку

колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання

колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Як оформити і які документи потрібні

Для отримання муніципальної "Картки киянина" потрібно подати заяву до банку - учасника проекту.

У КМДА уточнюють, що нині реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту - ПАТ "Державний ощадний банк України". Отже, необхідно звернутись до найближчого відділення цього банку.

До заяви необхідно додати такі документи: