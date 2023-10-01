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Хто і як може отримати "Картку киянина" сьогодні, щоб отримувати пільги

"Картка киянина" надає низку пільг і знижок (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Інформаційно-телекомунікаційна система "Картка киянина" працює у столиці вже не перший рік. Однак багато людей і досі не знають, що мають право оформити її та отримати низку пільг і знижок.

РБК-Україна (Styler) розібрався, кому й навіщо потрібна "Картка киянина", де і як її оформити, а також які документи для цього потрібні.

Під час підготовці матеріалу було використано інформацію з Офіційного порталу Києва.

Що це за картка

"Картка киянина" - іменна багатофункціональна електронна муніципальна пластикова картка, яку можна отримати в межах запровадженої у столиці інформаційно-телекомунікаційної системи. Така картка:

  • є матеріальним носієм персональних даних особи
  • підтримує додатки, пов'язані з наданням та обліком заходів соціальної підтримки
  • є носієм інших інформаційних сервісів і послуг

По суті вона є зручним інструментом, який дозволяє мешканцям міста Києва отримувати соціальну допомогу та знижки, а також спрощує доступ до різноманітних електронних сервісів столиці (через "Особистий кабінет киянина").

"Картка киянина" (фото: oschadbank.ua)

Чим корисна "Картка киянина"

"Картка киянина" дозволяє мешканцям столиці:

Проходити верифікацію Bank ID для отримання адміністративних послуг через інтернет.

Отримувати доступ до електронних сервісів Києва (через "Особистий кабінет"):

  • записати дитину до садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua - надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку коштом бюджету міста
  • оплатити комунальні платежі - в "Ощад 24/7", або на сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ), або через Центр комунального сервісу (ЦКС)
  • проголосувати за петиції та Громадський бюджет

Користуватися нею як носієм електронного квитка - надає особі право проїзду в муніципальному наземному та підземному транспорті Києва:

  • надає безкоштовний проїзд (для пільговиків із реєстрацією у столиці)
  • діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї з них)

Отримувати знижки в торговельно-сервісних мережах (за умови пред'явлення):

  • купувати "соціальний хліб" зі знижкою від 20% до 70% (в залежності від категорії пільговика)
  • отримувати знижки від 3% до 7% у низці торговельних мереж 

Отримувати від 5% до 50% знижки в муніципальних театрах та музеях (деякі з них навіть визначають дні безкоштовного відвідування).

Отримувати знижки в місцях відпочинку (наприклад у столичному зоопарку - 50% від вартості квитка).

Отримувати знижки на лікарські засоби у мережі комунальних аптек КП "Фармація" (за умови пред'явлення):

  • 210 найменувань вітчизняних лікарських засобів можна отримати безкоштовно
  • інші лікарські засоби можна отримати за спеціальними цінами
  • отримувати знижки на обслуговування в лікувально-профілактичних установах, медичні послуги тощо

Хто може отримати

Згідно з рішенням Київради №549/6600 від 20 грудня 2018 року, "Картка киянина" видається тим, хто:

  • має право на пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до законодавства України
  • має право на додаткові пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до актів Київради та КМДА
  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО)
  • зареєстровані у Києві
  • офіційно працюють у Києві
  • отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти Києва всіх рівнів акредитації
  • є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту у Києві

Хто має право на пільги

Отримати "Картку киянина" можуть лише певні категорії громадян, які мають право на пільги:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них
  • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них
  • батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби
  • особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб
  • реабілітовані особи
  • ветерани військової служби
  • члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни
  • ветерани: органів внутрішніх справ, Національної поліції, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
  • постраждалі учасники Революції гідності
  • громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • громадяни - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії II
  • діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою
  • особи з інвалідністю І - II - III групи
  • діти з інвалідністю
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
  • діти з багатодітних сімей
  • батьки багатодітної сім'ї
  • пенсіонери за віком
  • непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку
  • колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання
  • колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Як оформити і які документи потрібні

Для отримання муніципальної "Картки киянина" потрібно подати заяву до банку - учасника проекту.

У КМДА уточнюють, що нині реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту - ПАТ "Державний ощадний банк України". Отже, необхідно звернутись до найближчого відділення цього банку.

До заяви необхідно додати такі документи: 

  • паспорт громадянина України або документ, який його замінює (оригінал)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків - крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті (оригінал)
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності)
  • документи, що підтверджують право на отримання "Картка киянина"(учнівський квиток, студентський квиток, довідку з місця роботи тощо)
  • довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил (за наявності)

Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, як отримати статус ветерана військової служби.

Читайте також, як в Україні отримати пільги учасникам бойових дій.

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