Хто і як може отримати "Картку киянина" сьогодні, щоб отримувати пільги

Що це за картка
"Картка киянина" - іменна багатофункціональна електронна муніципальна пластикова картка, яку можна отримати в межах запровадженої у столиці інформаційно-телекомунікаційної системи. Така картка:
- є матеріальним носієм персональних даних особи
- підтримує додатки, пов'язані з наданням та обліком заходів соціальної підтримки
- є носієм інших інформаційних сервісів і послуг
По суті вона є зручним інструментом, який дозволяє мешканцям міста Києва отримувати соціальну допомогу та знижки, а також спрощує доступ до різноманітних електронних сервісів столиці (через "Особистий кабінет киянина").
"Картка киянина" (фото: oschadbank.ua)
Чим корисна "Картка киянина"
"Картка киянина" дозволяє мешканцям столиці:
Проходити верифікацію Bank ID для отримання адміністративних послуг через інтернет.
Отримувати доступ до електронних сервісів Києва (через "Особистий кабінет"):
- записати дитину до садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua - надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку коштом бюджету міста
- оплатити комунальні платежі - в "Ощад 24/7", або на сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ), або через Центр комунального сервісу (ЦКС)
- проголосувати за петиції та Громадський бюджет
Користуватися нею як носієм електронного квитка - надає особі право проїзду в муніципальному наземному та підземному транспорті Києва:
- надає безкоштовний проїзд (для пільговиків із реєстрацією у столиці)
- діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї з них)
Отримувати знижки в торговельно-сервісних мережах (за умови пред'явлення):
- купувати "соціальний хліб" зі знижкою від 20% до 70% (в залежності від категорії пільговика)
- отримувати знижки від 3% до 7% у низці торговельних мереж
Отримувати від 5% до 50% знижки в муніципальних театрах та музеях (деякі з них навіть визначають дні безкоштовного відвідування).
Отримувати знижки в місцях відпочинку (наприклад у столичному зоопарку - 50% від вартості квитка).
Отримувати знижки на лікарські засоби у мережі комунальних аптек КП "Фармація" (за умови пред'явлення):
- 210 найменувань вітчизняних лікарських засобів можна отримати безкоштовно
- інші лікарські засоби можна отримати за спеціальними цінами
- отримувати знижки на обслуговування в лікувально-профілактичних установах, медичні послуги тощо
Хто може отримати
Згідно з рішенням Київради №549/6600 від 20 грудня 2018 року, "Картка киянина" видається тим, хто:
- має право на пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до законодавства України
- має право на додаткові пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до актів Київради та КМДА
- є внутрішньо переміщеними особами (ВПО)
- зареєстровані у Києві
- офіційно працюють у Києві
- отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти Києва всіх рівнів акредитації
- є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту у Києві
Хто має право на пільги
Отримати "Картку киянина" можуть лише певні категорії громадян, які мають право на пільги:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них
- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій
- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них
- батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби
- особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб
- реабілітовані особи
- ветерани військової служби
- члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни
- ветерани: органів внутрішніх справ, Національної поліції, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
- постраждалі учасники Революції гідності
- громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
- громадяни - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії II
- діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою
- особи з інвалідністю І - II - III групи
- діти з інвалідністю
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
- діти з багатодітних сімей
- батьки багатодітної сім'ї
- пенсіонери за віком
- непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку
- колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання
- колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю
З повним списком можна ознайомитись за посиланням.
Як оформити і які документи потрібні
Для отримання муніципальної "Картки киянина" потрібно подати заяву до банку - учасника проекту.
У КМДА уточнюють, що нині реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту - ПАТ "Державний ощадний банк України". Отже, необхідно звернутись до найближчого відділення цього банку.
До заяви необхідно додати такі документи:
- паспорт громадянина України або документ, який його замінює (оригінал)
- реєстраційний номер облікової картки платника податків - крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті (оригінал)
- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності)
- документи, що підтверджують право на отримання "Картка киянина"(учнівський квиток, студентський квиток, довідку з місця роботи тощо)
- довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил (за наявності)