Як в Україні отримати пільги учасникам бойових дій: інструкція

Усі учасники бойових дій в Україні мають право на пільги. Вони можуть отримувати їх у сфері транспорту, освіти, медицини, комунальних послуг.

Що потрібно зробити, щоб отримати їх - читайте у матеріалі нижче.

Що потрібно знати

Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Військовим потрібно подати дві заяви:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги)

Заява про встановлення пільги

Як можна подати заяви

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (список діючих сервісних центрів дивіться за посиланням)

відправити поштою

Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через додаток "Дія" (за наявності Дія. Підпис)

Пам'ятайте, що пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Ці пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо чи зжижений газ виключно у готівковій грошовій формі.

Які пільги в Україні передбачені для військових

Медицина, військові можуть:

безкоштовно отримати ліки лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

має право на першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням чи отримання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу відходу на пенсію) або зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних фахівців;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Фінансові пільги:

особа, яка є учасником бойових дій, має знижку 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, які не мають центрального опалення;

безкоштовний проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним та водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських та міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, за наявності посвідчення встановленого зразка, а за впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, що видається на безоплатній основі;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

особі виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Крім того, таким категоріям осіб надаються додаткові фінансові пільги щодо сплати податків, зборів, мит та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Також встановлено державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), професійної вищої освіти та вищої освіти.