Хто мешкає під стародавніми руїнами Риму? Дізнайтеся подробиці

Несподівана знахідка

Під час розкопок на Форумі Траяна в Римі у 2005 році археологи виявили стародавню каналізацію з мармуровим бюстом імператора Константина IV століття та популяцією річкових крабів. Ці краби, відомі як Potamon fluviatile, є єдиними великими прісноводними крабами в Італії, і їхнє походження може бути ще давнішим, ніж Римська імперія.

Археологи були вражені кількістю крабів і витягували їх відрами. Популяція крабів, про яку мало знали в останні 15 років, тепер може бути під загрозою зникнення, попри те, що вони могли спостерігати за падінням і підйомом імперій.

Наскільки давні ці краби

Давні римські краби мають цікаву історію. 2000 років тому місце, де зараз стоять Колізей і Римський форум, було болотом, і краби могли плавати в річці Тибр. Коли римляни будували Форум, вони створили Cloaca Maxima, величезну систему водостоків, що функціонує і донині.

Через те, що місто розросталося, краби більше не могли потрапити до річки і залишилися жити в каналізації. Вони виходять на поверхню здебільшого вночі та харчуються залишками їжі.

Біолог Марко Семінара пояснює, що в підземеллях Рима є багато води й укриттів, що допомагає крабам вижити. Навіть після розпаду Римської імперії краби продовжували жити в цьому унікальному середовищі, що допомогло їм зберегти свою популяцію.

Що ми знаємо про крабів

До 2005 року місцеві вчені дуже мало знали про існування крабів у Римі, розповідає Марко Семінара. Він вперше почув про них, коли був студентом. Розкопки 2005 року допомогли дізнатися більше про цю популяцію.

З 2004 по 2006 рік дослідники з університету Roma Tre спіймали та вивчили близько 500 крабів. Виявилося, що римські краби на 13-20% більші за своїх родичів в інших регіонах. Середній римський краб досягає приблизно 7 сантиметрів у довжину, що є прикладом гігантизму - збільшення розмірів усієї популяції.

Також було встановлено, що римські краби ростуть повільніше і живуть на п’ять з половиною років довше, ніж інші краби цього виду. Ці особливості розвивалися протягом багатьох століть.

Під час розкопок 2005 року також знайшли підземні канали, які захищали крабів від хижаків, таких як чайки та ворони. Зараз Семінара частіше знаходить частини крабів, ніж живих особин, адже через зміну клімату і підвищення температури краби стали копати тунелі глибше, щоб уникнути спеки.

Чи виживуть краби

Щоб допомогти римським крабам вижити, дослідникам потрібні гроші для їх вивчення та дозволи на встановлення решіток над відкритими каналами. Це допоможе захистити крабів від птахів, які можуть їх зловити.

Місто поки що не погоджується на ці пропозиції, бо не хоче псувати вигляд стародавніх пам'яток. Хоча майбутнє крабів невизначене, є надія, що колись знайдуться кошти і зацікавлені люди для їх захисту та дослідження. Поки що залишається тільки спостерігати, чи зможуть ці рідкісні краби продовжувати жити під руїнами Рима.