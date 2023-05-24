Хто має право на звільнення із ЗСУ: адвокат назвав 2 найпоширеніші підстави

Хто має право на звільнення із ЗСУ

Адвокат назвав дві найпоширеніші причини, з яких можна звільнитись:

за станом здоров’я

за сімейними обставинами (троє неповнолітніх дітей, наявність неповнолітньої дитини з інвалідністю тощо)

Як звільнитись за станом здоров'я

За словами Йовдія, спочатку треба написати рапорт на ім’я командира військової частини та начальника по медичній частині, щоб був здійснений огляд.

Потім військового повинні направити на військово-лікарську комісію (ВЛК). Лікарі мають провести певну експертизу та дізнатись, що за захворювання й чи придатна людина до подальшої служби.

Висновок ВЛК може стати підставою для того, щоб військовий написав рапорт про звільнення на ім’я командира військової частини.

"Пишеться рапорт на ім’я командира, додаються відповідні документи, і на підставі цього командир має видати наказ про звільнення", - пояснив Йовдій.

Як звільнитися за сімейними обставинами

Правозахисник нагадав, що чоловіків не мобілізують, якщо вони мають трьох дітей. Тому, якщо у військовослужбовця, наприклад, народилася третя дитина, то це також може стати підставою для звільнення від мобілізації чи з лав ЗСУ.

Такою ж обставиною може бути й оформлення опікунства або документів по догляду за хворою людиною.

Однак на практиці, за словами юриста, цей процес може бути затягнутий - часто військові скаржаться, що рапорти подаються, але не розглядаються.

У подібній ситуації доцільно відправити рапорт з необхідними документами потрібно на адресу військової частини поштою й отримати повідомлення про вручення.

Тоді вже можна посилатися на те, що даний документ був відправлений, і військова частина буде зобов’язана його розглядати.

Адвокат наголошує: якщо є проблеми з комунікацією, потрібно почати юридично фіксувати кожен факт і кожен документ.

"Написав рапорт, подав? Наполягай, щоб його зареєстрували й поставили відмітку, присвоїли вхідний номер. Якщо відмовляються це робити - пішов на Укрпошту й відправив", - пояснив Йовдій.

Якщо немає можливості відправити, варто попросити членів сім’ї, щоб вони від вашого імені зробили це за допомогою адвоката. Він уже розбереться, як відправити.

Також в таких ситуаціях не зайвим буде зателефонувати на гарячу лінію Міноборони або на гарячу лінію Генштабу ЗСУ й повідомити про такі факти.

"Це часто спрацьовує, тому що звідти в будь-якому випадку зателефонують до військової частини й спитають, чому не розглядається рапорт конкретного військовослужбовця", - підкреслив Йовдій.