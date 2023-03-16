Хто сьогодні має право на відстрочку від мобілізації: повний список

Хто не може бути мобілізований

Чоловіки старше 60 років

Громадяни, які не придатні до військової служби

Громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Причин отримання відстрочки може бути багато. Така відстрочка надається як на короткий період часу - у зв'язку зі здоров'ям або за сімейними обставинами, так і на тривалий термін.

Основні причини:

Стан здоров'я

Сімейні обставини

Отримання освіти

Виконання важливої роботи у тилу

Звільнення від мобілізації за видом діяльності

Бронь підприємства

Відстрочка за сімейними обставинами

Особам, у яких на утриманні перебуває троє та більше дітей віком до 18 років. Їх можуть призвати на службу лише за місцем проживання та за добровільною згодою.

Особам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Також можуть бути призвані за власним бажанням та за місцем проживання.

Особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.

Особам, у яких на утриманні знаходиться дитина з інвалідністю (види порушень функцій організму III-IV ступеня)

Особам, які виховують дитину з інвалідністю (18-23 років) І чи II групи.

Особам, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - віком до 18 років.

Вагітним жінкам.

Чоловікам та жінкам, які надають постійний догляд та опіку іншим громадянам і немає нікого, кому вони ці обов'язки передати.

Один із подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину (дітей) - кому потрібна відпустка для догляду за дитиною.

Особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану. До близьких родичів належать: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, повнорідні чи не повнорідні брати та сестри.

Відстрочення чи звільнення від мобілізації за станом здоров'я

На військову службу не можуть призвати громадян, які не підлягають призову за станом здоров'я. Також не мобілізують громадян, які мають інвалідність чи тимчасово непридатні за станом здоров'я. Особи з інвалідністю можуть бути призвані лише за власним бажанням.

Документ про інвалідність видається спеціальною комісією або ж - за результатами проходження медичної комісії у військкоматі.

Відстрочка здобувачам освіти та педагогам

Учні та студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, претенденти на професійну вищу освіту, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти (тільки учні на денній або дуальній формі).

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, установах вищої, професійної вищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0.75 ставки незалежно від наявності у них вченого звання або наукового ступеня.

Кого ще не можуть мобілізувати під час воєнного стану:

народні депутати України

працівники певних органів - військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій ЗСУ

Міністерства оборони

Служби безпеки України

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Нацгвардії

Служби зовнішньої розвідки

Нацполіції

Держприкордонслужби

Національне антикорупційне бюро

Управління державної охорони України

Державне бюро розслідувань

Державна виконавча служба України

інші категорії чиновників

Бронь працівників

Працівники певних органів, підприємств, організацій, установ не можуть бути мобілізовані у тому випадку, якщо вони повинні виконувати свої обов'язки та включені до списків відстрочки від служби під час мобілізації. Відстрочка надається на 6 місяців.