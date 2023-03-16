У кого сегодня есть право на отсрочку от мобилизации: полный перечень

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за полномасштабного вторжения России на нашу территорию. Существуют правила о том, кого могут мобилизовать во время военного положения, а также о том, кто имеет отсрочку от призыва.
Кто сейчас не подлежит принудительной мобилизации - читайте в материале ниже.
Причин для получения отсрочки может быть много. Такая отсрочка предоставляется как на короткий период времени - в связи со здоровьем или по семейным обстоятельствам, так и на длительный срок.
Основные причины:
Лицам, у которых на содержании находится трое и более детей младше 18 лет. Их могут призвать на службу только по месту жительства и по добровольному согласию.
Лицам, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет. Также могут быть призваны по собственному желанию и по месту жительства.
Лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.
Лицам, у которых на иждивении находится ребенок с инвалидностью (виды нарушений функций организма III-IV степени)
Лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (18-23 лет) I или II группы.
Лицам, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - в возрасте до 18 лет.
Беременным женщинам.
Мужчинам и женщинам, которые оказывают постоянный уход и опеку другим гражданам и нет никого, кому бы они эти обязанности передать.
Один из супругов, если оба проходят военную службы и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) - кому нужен отпуск для ухода за ребенком.
Лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и оборони, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения. К близким родственникам относятся: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, полнородные или не полнородные братья и сестры.
На военную службу не могут призвать граждан, которые не подлежат призыву по состоянию здоровья. Также не призывают граждан, имеющих инвалидность или временно непригодные по состоянию здоровья. Лица с инвалидностью могут быть призваны только по собственному желанию.
Документ об инвалидности выдается специальной комиссией или же - по результатам прохождения медицинской комиссии в военкомате.
Учащиеся и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).
Научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.
Работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений не могут быть мобилизованы в том случае, если они должны выполнять свои обязанности и включены в списки отсрочки от службы во время мобилизации. Отсрочка дается на 6 месяцев.
Кстати, ранее мы писали о том, какие заболевания могут стать причиной для освобождения от мобилизации.
А также мы рассказывали о том, кто имеет право не прийти по повестке в военкомат.