Хто має право прийняти дитину у сім’ю: поради родини Мірошниченків у проекті Фонду Ахметова

"Оскільки ми з Інною є усиновлювачами, то знаємо, що існують певні вимоги до цієї категорії людей. І серйозно обговорювали питання, чи підходимо ми на цю роль", - ділиться Тімур.

"Ти не можеш просто прийти в дитячий будинок, обрати будь-яку дитину і сказати: "Усе, тепер я твоя мама". Для того, щоб дитина дійсно була в безпеці та опинилася там, де їй буде добре, існує низка вимог до дорослих", - підкреслює Інна.

Тімур - український шоумен та актор, ведучий каналу "1+1 Україна", ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024" та конкурсу "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Інна - відома адвокатка та блогерка.

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Зокрема, розглянуто такі теми:

— які форми влаштування дітей в сім’ю існують в Україні;

— з чого почати, коли рішення про усиновлення прийнято в родині;

— якими мають бути умови проживання вдома у сім’ї;

— курс підготовки батьків та взяття на облік як кандидатів;

— пошук дитини — де і як;

— знайомство з дитиною: як підготуватись та на що чекати;

— прийняття дитини в родину, офіційне всиновлення, опіка тощо;

— припинення виховання: у яких випадках це відбувається:

— особливості влаштування дитини до родини під час війни.