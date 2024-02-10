Кто имеет право принять ребенка в семью: советы семьи Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова

"Поскольку мы с Инной являемся усыновителями, то знаем, что существуют определенные требования к этой категории людей. И серьезно обсуждали вопрос, подходим ли мы на эту роль", - делится Тимур.

"Ты не можешь просто прийти в детский дом, выбрать любого ребенка и сказать: "Все, теперь я твоя мама". Для того чтобы ребенок действительно был в безопасности и оказался там, где ему будет хорошо, существует ряд требований к взрослым", - подчеркивает Инна.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна - известная адвокат и блогер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" - удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

В частности, рассмотрены следующие темы:

- какие формы устройства детей в семью существуют в Украине;

— с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

— какими должны быть условия проживания на дому в семье;

- курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

- поиск ребенка – где и как;

— знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

— принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

— прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

— особенности устройства ребенка в семье во время войны.