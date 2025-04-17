Хто говорить замість зірок: дивіться відео, як народжується український голос у фільмах
До Всесвітнього дня голосу стартувала серія відеоісторій під назвою "Шість голосних". Проект присвячений людям, які професійно працюють із голосом: дикторам, коментаторам, акторам дубляжу та читцям аудіокниг.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про особливу серію відеоісторій.
Що відомо про проект "Шість голосних"
Назва нового проекту медіасервісу MEGOGO символічна - в українській мові шість голосних звуків, які створюють її мелодійність.
Тут - шість особистих історій людей, які щодня озвучують фільми, спортивні трансляції та книжки, але найчастіше залишаються "за кадром".
Проект покликаний привернути увагу до ролі голосу в створенні сучасного українського контенту, а також розповісти більше про професіоналів, які його формують.
Кадр з першого відео проекту "Шість голосних"
"Голос - це більше, ніж просто звук. За кожною інтонацією - професіоналізм, досвід і щоденна робота. У "Шести голосних" ми хочемо розповісти більше про тих, хто створює українське звучання на MEGOGO: в ваших улюблених фільмах, спортивних трансляціях та аудіокнижках - і показати, наскільки їхня робота цікава, складна та важлива. Це проста й щира розмова з тими, кого не видно, але кого чують мільйони", - говорить про ініціативу CMO MEGOGO Валерія Толочина.
Хто герої проекту?
Серед героїв - Олена Шверк, Роман Куліш, Галина Вініченко, Сергій Лук’яненко, Дмитро Гаврилов і Вадим Олійник. Вони поділилися тим, як тренують голос, працюють із текстом, передають емоцію через мікрофон і що насправді відбувається за лаштунками професії.
Відеоісторії публікуються в соціальних мережах, зокрема на сторінках MEGOGO, MEGOGO SPORT та MEGOGO BOOKS в Instagram. Перші відео вже доступні.
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