Кто говорит вместо звезд: смотрите видео, как рождается украинский голос в фильмах

Ко Всемирному дню голоса стартовала серия видеоисторий под названием "Шість голосних". Проект посвящен людям, которые профессионально работают с голосом: дикторам, комментаторам, актерам дубляжа и чтецам аудиокниг.

Что известно о проекте "Шість голосних"

Название нового проекта медиасервиса MEGOGO символично - в украинском языке шесть гласных звуков, которые создают его мелодичность.

Здесь - шесть личных историй людей, которые ежедневно озвучивают фильмы, спортивные трансляции и книги, но чаще всего остаются "за кадром".

Проект призван привлечь внимание к роли голоса в создании современного украинского контента, а также рассказать больше о профессионалах, которые его формируют.

Кадр из первого видео проекта "Шість голосних"

"Голос - это больше, чем просто звук. За каждой интонацией - профессионализм, опыт и ежедневная работа. В "Шість голосних" мы хотим рассказать больше о тех, кто создает украинское звучание на MEGOGO: в ваших любимых фильмах, спортивных трансляциях и аудиокнигах - и показать, насколько их работа интересна, сложна и важна. Это простой и искренний разговор с теми, кого не видно, но кого слышат миллионы", - говорит об инициативе CMO MEGOGO Валерия Толочина.

Кто герои проекта?

Среди героев - Елена Шверк, Роман Кулиш, Галина Виниченко, Сергей Лукьяненко, Дмитрий Гаврилов и Вадим Олейник. Они поделились тем, как тренируют голос, работают с текстом, передают эмоцию через микрофон и что на самом деле происходит за кулисами профессии.

Видеоистории публикуются в социальных сетях, в частности на страницах MEGOGO, MEGOGO SPORT и MEGOGO BOOKS в Instagram. Первые видео уже доступны.