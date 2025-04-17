Кто говорит вместо звезд: смотрите видео, как рождается украинский голос в фильмах
Ко Всемирному дню голоса стартовала серия видеоисторий под названием "Шість голосних". Проект посвящен людям, которые профессионально работают с голосом: дикторам, комментаторам, актерам дубляжа и чтецам аудиокниг.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об особой серии видеоисторий.
Что известно о проекте "Шість голосних"
Название нового проекта медиасервиса MEGOGO символично - в украинском языке шесть гласных звуков, которые создают его мелодичность.
Здесь - шесть личных историй людей, которые ежедневно озвучивают фильмы, спортивные трансляции и книги, но чаще всего остаются "за кадром".
Проект призван привлечь внимание к роли голоса в создании современного украинского контента, а также рассказать больше о профессионалах, которые его формируют.
Кадр из первого видео проекта "Шість голосних"
"Голос - это больше, чем просто звук. За каждой интонацией - профессионализм, опыт и ежедневная работа. В "Шість голосних" мы хотим рассказать больше о тех, кто создает украинское звучание на MEGOGO: в ваших любимых фильмах, спортивных трансляциях и аудиокнигах - и показать, насколько их работа интересна, сложна и важна. Это простой и искренний разговор с теми, кого не видно, но кого слышат миллионы", - говорит об инициативе CMO MEGOGO Валерия Толочина.
Кто герои проекта?
Среди героев - Елена Шверк, Роман Кулиш, Галина Виниченко, Сергей Лукьяненко, Дмитрий Гаврилов и Вадим Олейник. Они поделились тем, как тренируют голос, работают с текстом, передают эмоцию через микрофон и что на самом деле происходит за кулисами профессии.
Видеоистории публикуются в социальных сетях, в частности на страницах MEGOGO, MEGOGO SPORT и MEGOGO BOOKS в Instagram. Первые видео уже доступны.
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