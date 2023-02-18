Хрусткі цибульники за забутим українським рецептом: готувати аж занадто просто

Смачні хрумкі цибульники - несправедливо забута українська страва, яку колись подавали до борщу, або ж як окрему страву зі сметаною чи "кисляком". Це справжня смакота, яку до того ж просто готувати.
Рецептом поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт на своєму YouTube каналі.
Покрокове приготування
Наріжте цибулю півкільцями, посоліть, перемішайте і залиште хвилин на 15, щоб цибуля пустила сік.
Змішайте яйця з кефіром, додайте соду і ложку горілки (щоб тісто менше вбирало жир). Додайте просіяне борошно і замісіть тісто як на оладки. До тіста додайте цибулю і перемішайте.
Налийте в пательню велику кількість олії і добре розігрійте. Ложкою викладайте тісто і обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
Вийміть цибульники на паперові рушники, щоб увібрати зайвий жир. Смачного!
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