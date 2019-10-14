Хрущевки в Киеве: что будет со старыми домами

Так называемыми хрущевками руководство СССР пыталось решить жилищный кризис, возникший после Второй мировой войны. Сегодня о проблеме устаревшего жилфонда периодически говорят в КГГА, Киевсовете и даже на высшем уровне, однако дальше разговоров дело не идет. Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч.

Только по предварительным оценкам Министерства регионального развития, в 2018 около трех тысяч домов Киева уже давно пережили свой предельный срок эксплуатации. Одновременно нежилые и аварийные - около 9 млн квадратных метров жилья.

На сегодняшний день в столице застройки 50-60-х годов занимают сотни гектаров, отметил специалист. Однако инвесторы не спешат здесь строить. Прежде всего, их отпугивает перспектива, что около 30% квартир в новых домах придется отдать отселенным жителям хрущевок.

В Киеве застройки 50-60-х годов занимают сотни гектаров (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Сейчас об этой проблеме заговорили накануне рассмотрения Киевсоветом проекта решения "О проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда Киева". Так, авторы проекта предлагают провести детальную "ревизию" хрущевок (или домов первого периода индустриального домостроения - 50-60-х годов прошлого века).

Согласно проекту, на инвентаризацию планируется выделить 2 месяца после вступления решения в силу. После чего в Киевсовете должен быть представлен отчет с подробными данными, в частности:

об общем количестве таких домов по районам столицы;

об общей площади с делением на жилую и нежилую;

о количестве собственников нежилых помещений;

о площади земельных участков, на которых размещены хрущевки;

о наличии детальных планов территорий в микрорайонах с устаревшим жилфондом и т.д.

На основе этих данных должны быть разработаны и представлены предложения о реновации таких зон.

Что касается законодательства в данном вопросе, то законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда" до сих пор на этапе доработки и принятия, говорит Бенч.

Хрущевки в Украине могут снести (Иллюстративное фото: facebook.com/anya.ustenko)

По мнению эксперта, чтобы ситуация изменилась, необходимо принять полноценный закон о реконструкции кварталов. Авторы проекта предусмотрели несколько вариантов решения проблем всех старых домов разной высотности: реконструкцию, модернизацию или снос старых и строительство новых зданий.

"По моему мнению, реконструкция окажется более затратной и сложной, чем снос и строительство нового жилья с передачей части площадей в новом жилье жителям хрущевок. Учитывая, что застройщик обязан передать им часть своих площадей, он должен иметь возможность построить такое количество квадратных метров на месте хрущевки, которое будет для него экономически целесообразным. А это - и площадь застройки, и высотность, и ряд других факторов", - отметил Бенч.

Сегодня невозможно снести хрущевку без согласия 100% всех ее жителей. И это тоже проблема, ведь получить согласие всех - нереально, обратил внимание специалист. Значит, должен быть альтернативный механизм, при котором не потребуется согласие всех жильцов, а, например, большинства. При этом должны быть четко выписаны гарантии для всех жителей, чтобы никто не остался на улице или в существенно худших условиях.