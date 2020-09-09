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Хроники космической державы: в России провели конкурс по копанию могил (видео)

Томск, Среда 09 сентября 2020 21:13
Хроники космической державы: в России провели конкурс по копанию могил (видео)
В России провели конкурс среди могильщиков (иллюстративное фото: flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Конкурс по копанию могил на скорость провели в России несмотря на карантин

В России провели соревнования по скоростному копанию могил - мероприятия состоялись впервые и после ряда переносов как дат, так и мест проведения. В итоге необычный конкурс могильщиков торжественно организовали в Томске.

Участники кладбищенского батла должны были копать могилы на скорость. Проводили соревнования на территории городского кладбища, где за день выросло значительное количество новых свежевырытых ям. Видео с мероприятия 9 сентября опубликованы на Telegram-канале Mash.

Отмечается, что первоначальным планам провести конкурс в августе помешала ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями.

Соревнования гробокопателей в скорости сначала собирались провести во Владивостоке, но затем перенесли в Омск, затем вообще возникли опасения, что наблюдать за конкурсом россияне смогут лишь в следующем году.

"Но копатели решили не ждать и реализовали задуманное сами. Позвали в Томск коллег из пяти городов (по одному от каждого), порыли на славу. Лучший результат - 52 минуты (у томичей), худший - около 70", - говорится в сообщении.

За проведением конкурса следили члены жюри - они засекали на секундомерах, за сколько времени могильщику удастся выкопать яму для захоронения.

Видео: В России устроили соревнования по скоростному копанию могил

Подобный конкурс гробокопателей в сети восприняли со смехом и сарказмом.

  • Ну что, пора регистрировать в Минюсте, и проводить на постоянной основе. Звания, разряды и тд. Получится вполне себе самофинансируемый спорт. "Сборная России по скоростному копанию могил" - очень круто звучит
  • Хроники космической державы!
  • В Стране Дураков все стабильно
  • Офи*еть, вот опять расстроена, что нет функции двухсмайликовости. С одной стороны на*ига такой де*илизм, а с другой можно и посмеяться. Выберу посмеяться
  • 35 тысяч желающих-то записались...

Ранее сообщалось, что россияне шокировали ритуалами на могиле знаменитой певицы - поклонники Юлии Началовой стали добавлять землю с ее могилы в чай.

Также мы писали о том, что в США произошел жуткий случай, когда женщину засосало в яму на кладбище.

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