Хроніки космічної держави: у Росії провели конкурс із копання могил (відео)

В Росії провели конкурс серед могильників (ілюстративне фото: flickr.com)

Конкурс із копання могил на швидкість провели в Росії попри карантин

У Росії провели змагання по швидкісному копанню могил - заходи відбулися вперше і після низки перенесень як дат, так і місць проведення. У підсумку незвичайний конкурс могильників урочисто організували в Томську.

Учасники цвинтарного батлу повинні були копати могили на швидкість. Проводили змагання на території міського кладовища, де за день зросла значна кількість нових свіжовикопаних ям. Відео з заходу 9 вересня опубліковані на Telegram-каналі Mash.

Зазначається, що початковим планам провести конкурс у серпні завадила ситуація з коронавірусом і карантинними обмеженнями.

Змагання гробокопачів у швидкості спочатку збиралися провести у Владивостоці, але згодом перенесли в Омськ, потім взагалі виникли побоювання, що спостерігати за конкурсом росіяни зможуть лише в наступному році.

"Але копачі вирішили не чекати і реалізували задумане самі. Покликали в Томськ колег з п'яти міст (по одному від кожного), порили на славу. Найкращий результат - 52 хвилини (у жителів), найгірший - близько 70", - йдеться в повідомленні.

За проведенням конкурсу стежили члени журі - вони засікали на секундомірах, за скільки часу могильнику вдасться викопати яму для поховання.

Відео: У Росії влаштували змагання зі швидкісного копання могил

Подібний конкурс гробокопачів в мережі сприйняли зі сміхом і сарказмом.

Ну що, пора реєструвати в Мін'юсті, і проводити на постійній основі. Звання, розряди тощо. Вийде цілком собі самофінансуємий спорт. "Збірна Росії зі швидкісного копання могил" - дуже круто звучить

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